¿Quién sigue regando la enredadera en Astorga? Entre ortigas y jacintos

El pasado viernes 5 de febrero de 2021 la señora magistrada titular del juzgado de Astorga terminó de recoger el testimonio de las últimas personas, del medio centenar, que en enero del 2020 decidió convocar a su presencia como antiguos y nuevos investigados, en una vuelta de tuerca más del culebrón policial, judicial y mediático que se inició en julio del 2018, cayendo a plomo sobre el alcalde, teniente de alcalde y concejales municipales que gobernaban Astorga por mandato de sus vecinos.

Ya el mismo día de las detenciones y registros en el Ayuntamiento, (de aquel ya lejano martes 3 de julio de mercado y a tiempo para que la noticia fuera recogida en todos los telediarios de las tres de la tarde), se constató la ausencia de cualquier anomalía, tanto documental como de procedimiento, en los contratos objeto de investigación. Aún así, los agentes procedieron a registrar los domicilios de los investigados, aunque parece que esto no dejó de ser un teatrillo policial, ya que, al menos en el caso del Alcalde astorgano, como nos han informado por varias fuentes, nada se registró (¿se imaginan la cantidad de libros y papeles que puede tener este profesor de historia e investigador?), sino que solo se hizo tiempo y paripé para dar lugar a que llegara el fotógrafo de agencia que debía inmortalizar la salida del domicilio del Alcalde detenido por los celosos funcionarios del cuerpo nacional de policía, jugosa imagen con la que ilustrar la noticia y apuntarse otro trofeo mediático a cuenta de la cacería matutina y menos mal que el Alcalde se negó a salir tapado con una chaqueta de su domicilio a pesar de la insistencia de los policías en que lo hiciera por “su bien”; los mismos policías que presuntamente avisaron al fotógrafo (al parecer vende más la imagen de un “tapado” que alguien que muestre su cara porque nada tiene que ocultar).

Mucho llamó la atención a la ciudadanía, (sabiéndose que no existían pruebas ni indicios delictivos en la documentación incautada), que la Señora Jueza de Astorga no tratara con decoro a unos ciudadanos que por mandato de sus vecinos eran magistrados municipales, (como en otros Ayuntamientos, véase León, investigados también aquel mismo día) sino que les obligara a dilatar su declaración hasta el siguiente día, permaneciendo detenidos una jornada en comisaría, para ignominia y escarnio púbico, junto al inefable paseíllo ante la prensa… la Señora Jueza, dejó a Alcalde y Concejales esperándola hasta el día siguiente, y ella, acabada su jornada matutina de funcionaria, se volvió a León, donde reside (ya pasaron, hace muchos años, los tiempos en que un funcionario tenía obligación de residir en la localidad donde ejercía su función pública); a lo que se ve el Habeas Corpus no se aplica a todos los ciudadanos por igual.

El regocijo fue compartido por los partidos de la oposición de izquierdas (los que ahora gobiernan) y, nos consta que también, por parte del mismo partido político del Alcalde, el PP, partido al que había hecho ganar y formar gobierno por primera vez en la historia reciente de Astorga (y que con otro candidato no han podido mantener): es el precio que se paga por ser independiente, ir a su aire y por buscar, lo que él entendía como el bien de sus vecinos y de la ciudad, antes que las consignas de unas siglas políticas. Quedará pues este Alcalde en el recuerdo como un idealista, un confiado, seguramente un tonto bien intencionado, o, más bien, un iluso ilustrado.

Esta gran metedura de pata judicial y policial que se inició aquel día de autos en Astorga, se fue confirmando durante los meses siguientes, con un informe detallado del Fiscal de León afirmando que no se constataba, en las diligencias realizadas, ninguna prueba documental de delito alguno, ni siquiera indicios. Pero claro, imaginen el papelón de las autoridades judiciales y policiales si entonces hubieran reconocido su encarnizamiento sobre unos ciudadanos y cargos públicos elegidos democráticamente y que habían tenido hasta aquel día una conducta intachable y de reconocido prestigio (lo del “reconocido prestigio” tuvo el Alcalde que escucharlo, incluso, de boca de la Señora Fiscal Jefe, llegada de León a participar en la cacería, en el momento de su comparecencia y primera declaración, en medio de su estupefacción por la que le estaba cayendo, así que no sabemos si el referido Alcalde se lo tomó con agradecimiento o con sorna…).

La señora Jueza se vio desmentida, pues, por el señor Fiscal del caso (un fiscal que dicho sea de paso tiene fama de hombre riguroso y duro), desde León. ¡Qué chasco, Señoría, qué frustración, señor comisario encargado de la investigación…! es lo que tienen las prisas por salir en las noticias de las tres, (gloria efímera), cuando es a costa del buen nombre de unos ciudadanos, que mientras tanto son sometidos al escarnio orquestado por la prensa afín a la oposición, y a su propio partido, el PP, sin que se constatara delito alguno.

Su señoría, la responsable de la investigación y de las detenciones de autos, abandonó, meses después, el Juzgado de Astorga y ahora está por León haciendo justicia con las clausulas suelo… Sus decisiones de aquel día no han tenido para su persona mayores repercusiones. Tampoco para los responsables policiales. Igualito que para los cuatro investigados principales.

En diciembre de 2019, estos contaron con la posibilidad de que se archivara el caso después del citado informe favorable del fiscal…. Pero la nueva Señora Jueza sustituta decidió dedicar su tiempo a continuar con la investigación, ampliando a casi medio centenar de personas el número de investigados que habrían de pasar a declarar ante ella. Y en esta segunda temporada del serial, hubo de todo: más políticos municipales, empezando por el portavoz de IU, Sr. Jose María Jáñez, (el comunista con el sueldo municipal más alto de la historia del Ayuntamiento de Astorga, pagado por el Alcalde socialista más longevo del mismo), funcionarios y técnicos municipales, arquitectos, empresarios, y hasta el presidente del periódico local… Lo que no hubo esta vez fue paseíllo, ni fotógrafos, ni condena mediática.

Justicia peculiar: los investigados han tenido que asistir, con sorpresa, que quien les tenía que acusar (la Fiscalía) les exoneraba con la evidencia de su inocencia, mientras que quien tiene que hacer justicia se lo piensa y sigue removiendo a ver si algo se encuentra: el mundo al revés. Atentos a la jugada: con el exonerante informe fiscal dejó de existir acusación formal, y si nadie acusa, la causa debería de archivarse… pero claro, quizás archivar a medias un proceso tan llamativo puede quedar mal en el expediente profesional de algunos, por ello se convierte entonces a Izquierda Unida de Astorga (alias partido comunista) en un colaborador necesario para mantener abierto el proceso al salvaguardar su acusación particular (la única que se mantiene hoy en día). Hecho inquietante no deja de ser que al señor Jáñez se le cite para declarar como investigado en el proceso, pero al no poder ser acusado y parte…. ¿adivinan que sucedió días antes de su comparecencia en el Juzgado de Astorga? … pues que la Señora Jueza le retira esta condición, y, sin tan siquiera declarar, se le deja de investigar. Interpreten ustedes.

Se desconoce la motivación última de la Señora Jueza para incurrir en este despliegue de tiempo: ¿Ha querido apurar el proceso porque duda de la certeza de los informes de la fiscalía? (nos dicen que el señor fiscal ha hecho constar por escrito cuatro veces que no ve delito alguno en los investigados). Quizá persevera para dejar limpio el buen nombre de la primera Señora Jueza y de los cuerpos de seguridad del estado, (¿corporativismo mal, o bien, entendido?), constructores de todo este proceso… es bien sabido que los políticos municipales en España han de ser necesariamente corruptos, y si no se sabe, se intuye (excepto a los independentistas catalanes, u homenajeadores de terroristas, estos son honorables fuera de toda duda). ¿Quizás, por el contrario, su Señoría pretende finalmente archivar el tema, dejando totalmente limpio el buen nombre de los munícipes astorganos para que nunca se pueda reabrir? Se desvelará el misterio en la próxima temporada.

Y todo empezó con un personaje patológico, que confirmó ante su Señoría en sus propias palabras, que es un mentiroso compulsivo, a quien los accionistas de las buenas familias de Astorga dieron manga ancha para ponerse al frente de su periódico local. El hombre tropieza dos veces con la misma piedra, y los accionistas del periódico han elegido a otro presidente, socio y amigo del primero, y al que también se le llamó a declarar, con una animadversión declarada hacia el ex Alcalde y a tres de sus concejales (otro que desde su tribuna de prensa quiere ser parte y juez), y esto deviene en una deriva de acoso y derribo a los que ya se fueron, y complacencia servil a los que ahora están: ya nadie pide cuentas al actual teniente de alcalde (artífice de este mareado de perdiz judicial que ha puesto en investigación a muchos funcionarios y trabajadores municipales totalmente ajenos e inocentes del tema en cuestión), ni al actual Alcalde que lo mantiene (o lo compra, según se mire): ¿han escuchado que alguna vez, a algún político de la oposición o periodista les reclame, por ejemplo, su declaración de bienes que los munícipes anteriores sí que hicieron pública?…

No sabremos qué nuevo giro de guion nos traerá este sainete judicial. Su lógico final es que se archive, pero no descarten que, a pesar de los informes de la fiscalía, se tenga que llegar a juicio para volver a certificar lo que ya quedó constatado la misma noche del martes tres de julio del 2018: que no se había cometido delito alguno, que los detenidos eran inocentes de los cargos presentados, que no han existido enriquecimiento indebido, ni lucro personal, ni trato de favor a ninguna empresa concursante a contratos municipales. Ninguna autoridad da el paso de admitirlo oficialmente, pero mientras tanto ¿quién paga y se hace responsable de esta cacería…? ¿y del coste personal y material en daños morales y en daños al buen nombre de unos ciudadanos y de un Ayuntamiento?

Señor ex Alcalde: cuando la Justicia y la Verdad se cruzan con la política, y el fuego le llega a uno desde sus oponentes y desde sus propias filas, es lo que pasa. A ver si aprende usted, a lo mejor ya se dio cuenta, de que no se puede entrar en política siendo un idealista… la justicia prevalecerá, mejor dicho la verdad, porque el daño que se le ha causado, a usted y a sus compañeros, pasará sin que nadie se disculpe con ustedes ni repare el daño hecho. Vuélvase usted a sus libros y a sus franceses de donde no debería de haber salido, seguro que en ellos halla usted más respeto. Y por cierto, acabando ya con este tema, creo que tiene usted claro que los partidos que hoy gobiernan Astorga (PSOE e IU) torpedearon desde dentro del Ayuntamiento antes, durante y después, con la ayuda de algún medio de comunicación afín, y vamos a dejarlo ahí…, la recreación de Napoleón con la que usted se despidió, ciertamente a lo grande, de la ciudad, la misma que la hostelería de Astorga aplaudió hasta con las orejas, comprometiendo el, ya improbable, futuro de nuevas celebraciones de este tipo…, todo ello junto con la aprobación del nuevo PGOU que hoy ha vuelto a dormir el sueño de los justos, sin que nadie diga nada, de nuevo…

Entre tanto, el Juzgado de Astorga puede seguir decidiendo quien gobierna el Ayuntamiento de la ciudad, antes o después de que los ciudadanos voten en cada elección municipal, tanto da; también quien se lleva las ortigas y los jacintos…., curiosamente estas primeras parece que siempre se las llevan unos y las flores otros, tal vez sea por aquello de la supuesta superioridad moral de la izquierda, de lo de que España es sociológicamente de izquierdas, y lo de que vivimos en una democracia mejorable…