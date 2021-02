Quieren abrir un bar dentro de la catedral de Burgos

Y es que resulta que un empresario extranjero después de leer los pilares de la tierra ha visto una oportunidad de negocio y pretende abrir un bar de tapas dentro de la Catedral de Burgos. El borrador del proyecto ya está pasado al ayuntamiento y este a su vez lo pasó a patrimonio para dar, si así es menester, el visto bueno.

Se imaginan atentado mayor a nuestro patrimonio que este?.

La “iniciativa” ha llegado a diferentes asociaciones y en las redes sociales se ha “liado parda”, como es normal, pues se atenta directamente contra el patrimonio de la humanidad. Y ahora la pelota está en el tejado de patrimonio.

Entonces ahora que todos ustedes se han hecho eco de la noticia, aprovecho la ocasión citando a Alberto Pérez.

“Igual que en televisión

Interrumpen la emisión

Para anunciar un brebaje

O un masaje

Interrumpo mi oración

Y coloco aquí un mensaje”.

El gran Félix Rodríguez de la Fuente dijo allá en 1975 que pondríamos el grito en el cielo si se pretendiera abrir un bar dentro de la catedral de Burgos, pero que no nos inmutariamos si se desertizase una laguna para hacer un campo de trigo que en nada mejoraría la economía de la zona de dicha laguna.

Desgraciadamente el “amigo Félix” ya no está entre nosotros, pero está su legado. Él sabía muy bien que la naturaleza, nuestro entorno, es un patrimonio que debemos cuidar para nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestra existencia.

No, que no cunda el pánico. Nadie pretende abrir un bar dentro de la catedral de Burgos.

Pero lo que si se pretende hacer es algo tan preocupante como eso, pues se atenta contra nuestro patrimonio, contra el patrimonio de la humanidad, contra el Camino de Santiago.

Si les preguntasemos a todos los peregrinos que han hecho el camino Francés que nos dijeran tres puntos de todo el camino con mayor carga espiritual estoy seguro que la gran mayoría de ellos citaría a la cruz de Ferro como uno de ellos.

La Cruz de Hierro, (Cruz de Ferro), es un crucero que se halla en el punto más alto del Camino de Santiago Francés, a unos 1500 metros de altura. Está situada entre las localidades de Foncebadón y Manjarín, pertenecientes al municipio de Santa Colomba de Somoza (León).

Pues bien, ahora está en peligro.

La cruz de Ferro no es la catedral de Burgos, eso es evidente, no, pero es tan importante como tal, pues forma parte del trazado del camino de Santiago el cual está protegido y no se puede modificar su entorno. Es patrimonio de la humanidad.

Dicho proyecto pretende hacer una pasarela al lado de la cruz para que el peregrino no suba el montículo de piedras que hasta ahora y en toda la historia del camino ha venido haciendo, lo cual altera significativamente el entorno, y deja al peregrino sin uno de los rituales más impactantes de todo el camino de Santiago. También se pretende hacer un aparcamiento para autocaravanas, entre otras cosas, con lo que ya el parque temático con circo incluido es total.

No sé si ustedes se llevarán las manos a la cabeza ante tal proyecto, yo sí, y el amigo Félix si levantase la cabeza estoy seguro que también.

Si usted no lo hace, hágaselo mirar, pues está en juego nuestro patrimonio, el que debemos cuidar y proteger por pequeño que sea, y el que se cumpla la ley, algo tan sencillo pero que hay personas que no parecen entender.

Y si el sentido común, algo últimamente tan difícil de encontrar, le lleva a usted a pensar “que barbaridad”, pues comparta esta noticia para que todo el mundo se haga eco de ella. Pues cuantos más seamos los conocedores de esta “iniciativa” mayor será la presión para que patrimonio no ceda y actúe con justicia ante este atropello. Ya que ahora la pelota está en su tejado.

La cruz de Ferro NO se toca, NO.

Gracias por leer hasta el final.

M. Alejandro González Flores en nombre de Peregrinos unidos del mundo.