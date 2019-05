“Quiero ser el presidente del empleo, de los que arriesgan y apuestan por esta tierra”

Alfonso Fernández Mañueco candidato del PP a la Junta de Castilla y León/ QUINITO

Es un día de calor. El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, parece estar hecho de otra pasta. Dos o tres actos cada día y un sin fin de entrevistas de por medio. El Grupo Noroeste En Red, representando a sus tres cabeceras, El Bierzo Digital, Astorga Digital-Diario de Astorga y Laciana Digital, conversa distendidamente con quien quiere suceder a Juan Vicente Herrera.

¿Se lo ha puesto fácil Juan Vicente Herrera o no? Lo digo por lo sucedido en las primarias de su partido, y porque mucha gente pensó en que le dejaría ser presidente de la Junta al menos un año para reforzarle…

Dos reflexiones respecto a esto. En primer lugar, gane las elecciones de las primarias. Soy el candidato del Partido Popular y Juan Vicente Herrera me entrega un legado fantástico. En segundo, somos una comunidad autónoma admirada en España por la gestión de los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia y atención a los mayores, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural; por lo tanto, el legado que me entrega es muy bueno, pero hay que presentar un proyecto renovado, ambicioso, exigente que reivindique en Madrid o en Bruselas. Eso es lo que yo traigo a Castilla y León. Estamos centrados en Castilla y León y centrados en la gente de esta tierra.

“El PSOE ha traicionado a esta tierra”

Las encuestas dan buenos resultados a su rival, el socialista Luis Tudanca, apoyado por el resultado de las Generales. Eso, ¿cómo se valora y se combate desde el punto de vista de la candidatura popular?

Bueno, en términos deportivos, empieza un nuevo partido y el partido de referencia en esta tierra es el Partido Popular. Somos el partido de la gente, somos el partido que da la cara cuando la gente de aquí tiene problemas, les damos soluciones. Tenemos un experiencia de gobierno, pero también tenemos un programa de gobierno, solvente, innovador… El Partido Popular garantiza la estabilidad, el Partido Popular garantiza la fiabilidad. Por el contrario, el Partido Socialista de Castilla y León es la inexperiencia, la mala gestión de gobierno. Eso es lo que representa el Partido Socialista, es un salto al vacío, un experimento y desde mi punto de vista no representa el sentimiento y lo que significa esta tierra. Un ejemplo: ¿Qué hizo el Partido Socialista en el Bierzo? Cerrar las minas primero, cerrar las térmicas después, dejar caer a las industrias auxiliares y todo ello sin presentar ninguna alternativa. Eso fue una traición a esta tierra. Primero, con Zapatero, y por segunda vez con el Sanchismo. Eso es lo que representa Tudanca en esta tierra.

La candidatura de Ciudadanos en Castilla y León es considerada por algunos ‘marca blanca’ del PSOE, debido a algunas declaraciones de su líder, Francisco Igea. ¿Qué valoración hace al respecto?

Es un partido veleta. Hoy dicen una cosa y mañana la contraria. Dicen no al sanchismo en Madrid, pero dicen que sí al sanchismo en Castilla y León. Igea parece estar entregado en cuerpo y alma. Parece el caballo de Troya del Partido Socialista, del Sanchismo. Es un partido que no da mucha fiabilidad. No ha sido capaz de organizar unas primarias, con eso no tengo más que decir.

Centrándonos en su programa electoral, ¿qué medidas ofrecen para paliar los grandes problemas de la despoblación y el desempleo?

Primero, garantizar lo que hemos hecho hasta ahora, garantizar los servicios públicos: sanidad, educación y atención a la dependencia y los mayores en todo el territorio, incluido el mundo rural.

Apostamos por este mundo rural y por el municipalismo: queremos que las nuevas tecnologías se conviertan en una revolución, que la banda ancha de internet y la televisión digital lleguen a todo el territorio. Es fundamental porque donde hay un ordenador hay una oportunidad de futuro, de empleo; donde hay una televisión digital, hay es una oportunidad de ocio. Por tanto, hay oportunidades de fijar población.

Además, vamos a defender a los agricultores y a los ganaderos ante una política agraria común marcada por la excesiva burocracia de Europa. Pero también queremos apostar para que el valor añadido que ellos producen se quede en casa, apostar por la industria agroalimentaria.

Queremos cambiar y mejorar los servicios para que el transporte llegue a todos los rincones y que sea muy fácil utilizarlo: tarifa superreducida para jóvenes y mayores. Vivienda para los jóvenes y programa de vivienda específico para el mundo rural. También queremos apostar por las pymes, micropymes y autónomos. Quiero ser el presidente del empleo, de los que arriesgan y apuestan por esta tierra. A este respecto tenemos tres medidas destacadas: Ayudas directas de 10.000 euros a quien contrate a un joven o se autoemplee; 5.000 euros a las pymes y micropymes que inician su actividad o que hacen una nueva inversión para ampliar la actividad; y 24 meses de extensión de tarifa plana para los autónomos (30 meses en el mundo rural).

Reequilibrio territorial

Usted podría ser el primer presidente de la Comunidad de una de las provincias del noroeste. ¿Tiene alguna medida concreta para León, Zamora y Salamanca?

Comprendo desde Salamanca el sentimiento de Zamora y de la provincia de León. Quiero insistir en que tenemos que hacer un esfuerzo para que todas aquellas personas, familias y empresas que hemos pasado esta crisis tremenda, la superemos. Tenemos que hacer un esfuerzo de reequilibrio territorial por un lado, reindustralización en unos casos o directamente industralización en otros. Tenemos que ser capaces de atraer empresas, de traer inversión con suelos asequibles, ofrecer financiación para crear o ampliar empresas ya existentes, apostar por la internacionalización ¡Quién hubiera pensado que hace 40 años que Castilla y León era la Comunidad autónoma que iba a exportar mayor número de automóviles de España!. Cuando lo hemos creído, lo hemos conseguido.

Existe un sentimiento, pequeño pero que está ahí, de denuncia de maltrato hacia la provincia de León.

Todos tenemos la sensación de que necesitamos mayor ayuda, mayor apoyo. La crisis económica ha dejado ese sentimiento. La crisis económica del tiempo de Zapatero, la crisis económica del Sanchismo. Por tanto en esta tierra tenemos que volver al optimismo, con hechos y con realidades. Tenemos que apostar claramente por aquellos lugares o aquellas personas que más lo necesitan y hay lugares que necesitan claramente el apoyo de la Junta de Castilla y León, pero también del Gobierno de España. Yo voy a alzar la voz para exigir todo lo que se necesite de Madrid o de Bruselas.

El Corredor Atlántico en su tramo del noroeste es un proyecto en la que se ha visto muy implicado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Feijoo. Suponemos que Castilla y León también esté en esa línea de lucha y apoyo.

Por supuesto, es un compromiso y un acuerdo de Galicia, Castilla y León y Asturias. En el caso del Bierzo, Ponferrada tiene que convertirse desde luego en el nudo logístico prioritario de enlace con la A6 y la conexión con los puertos gallegos y asturianos. Fundamental e importante. También tenemos que seguir reivindicando la A76, la autovía más demandada, Ponferrada-Orense y la León-Valladolid.

Los bercianos se sienten atribulados con la Ciuden. Comienza como un motor para la zona en muchos ámbitos, después se reduce a más de la mitad toda su estructura, financiación y trabajos, y ahora todos hablan de nuevo de contar con la Ciuden. ¿Existe en su programa algún plan concreto con respecto a esta fundación?

Nosotros consideramos que la Ciuden tiene que ser un elemento importante para la ciudad de Ponferrada y ahí, de la mano de Marco Morala, futuro alcalde de la ciudad, vamos a conseguir y a atender lo que él considere importante para el desarrollo de esa iniciativa o de otras por el bien de esta tierra.

Laciana es una comarca donde los dos grandes partidos han tenido grandes incumplimientos. El PSOE, por ejemplo, con el Parador. ¿Ustedes tienen algo concreto que ofrecer a esa comarca?

Consideramos que fue una gran traición cerrar las minas, cerrar las térmicas y todo el sistema económico vinculado con la minería y desde luego apostamos por la atracción de empresas que sean capaces de instalarse allí, que se pare la pérdida de población. Un hito importante puede ser el turismo, teniendo en cuenta el entorno medio ambiental tan maravilloso que tiene Laciana sin desarrollar apenas, un patrimonio importante al que dar valor. También hay que apostar por el Plan Forestal para aprovechar y desarrollar ese recurso tan importante que allí existe. La biomasa y trabajos selvícolas son algo que tiene que crecer allí. El turismo y la industria agroalimentaria vinculada a los recursos de la zona.

Con usted se ha producido una renovación en el seno del Partido Popular en Castilla y León. Si usted gobierna, ¿asistiremos también a una renovación en el Gobierno regional?

Sí. Yo encarno un equipo renovado, un proyecto renovado y desde luego un programa que se basa en la experiencia de estos años de gobierno, y ahí cimentamos un proyecto de ilusión, juventud y futuro centrado en la gente de esta tierra. Un programa renovado…¡también!, no sólo de caras y cargos.

¿Cómo resumiría este largo programa de Gobierno, acciones concretas?

Yo suelo hablar de cinco medidas. Primero eliminar el impuesto de sucesiones entre familiares; segundo apostar por un modelo de familia compatible con el mundo laboral, incrementando las deducciones por nacimiento de hijos y fomentando la educación de 0 a 3 años, con ayudas y facilidades para elegir el centro a donde desean llevar a sus hijos; en tercer lugar, un plan de apoyo a las personas mayores, para evitar los malos tratos en el hogar, para combatir la soledad y para que las personas mayores puedan vivir en sus domicilios de la mano de ayuntamientos y diputaciones con la ayuda a domicilio y la teleasistencia -que nos permita llegar a más mayores y con mejores servicios a menor coste-; en cuarto lugar, como dije antes, que las nuevas tecnologías lleguen a todo el territorio; en quinto lugar, también lo he dicho, la apuesta por las pymes y micropymes, con ayudas y subvenciones. Estas cinco medidas tienen que estar en marcha en los primeros 100 días de gobierno.