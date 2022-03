Quilós pide soluciones para su consultorio médico

Centro de salud de Cacabelos / QUINITO

La asociación de mujeres La Fuente de la localidad berciana de Quilós ha recogido firmas para exponer ante la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) la situación por la que pasa su consultorio médico, "que permanece cerrado cada vez más días debido a que el médico asignado debe cubrir consultas en el centro de salud de Cacabelos, ya que allí faltan profesionales".

Desde la asociación aseguran que son varios los vecinos que también han presentado reclamaciones en el centro de salud de Cacabelos y no descartan emprender otro tipo de medidas para reclamar una solución inmediata al problema: "Le pedimos a la gerente, Pilar Fernández Ampudia, que por favor no nos pida paciencia y comprensión, porque al medio rural ya no le queda de eso".