Quince personas mueren en accidentes de tráfico en Castilla y León durante mayo, tres más que el pasado año

Accidente en la N-6. / QUINITO

Un total de quince persona fallecieron el pasado mes de mayo en las carreteras de Castilla y León, tres más que el pasado año, mientras que a nivel nacional se registrado 76 siniestros mortales en los que fallecieron 82 personas, seis menos, en un contexto en el que la movilidad se encuentra al mismo nivel que el mes de mayo del año anterior, con 36,8 millones de movimientos de largo recorrido.

Por comunidades, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), Galicia ha sido la comunidad que ha experimentado un mayor incremento de la siniestralidad, con siete fallecidos más que en el mes de mayo de 2022, mientras que Andalucía ha sido la región que más ha reducido su siniestralidad con doce fallecidos menos.

A nivel nacional, las salidas de vía siguen siendo el tipo de accidente que mayor número de víctimas mortales registra. Concretamente, 39 personas han fallecido durante este mes de mayo, en un tipo de siniestro en el que sólo ha estado implicado el vehículo accidentado. Además, los fallecidos en autovías y autopistas descienden de 27 a 18, mientras que en el resto de las vías urbanas se incrementaron de 61 a 64.

Por contra, descienden los fallecidos por colisiones (29 víctimas mortales, respecto a las 38 registradas en mayo del pasado año) y los atropellos a peatón (cinco frente a los seis fallecidos de mayo de 2022).

Si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, se reduce el número de fallecidos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) en siete personas, 35 se han registrado este mes de mayo, frente a los 42 del mismo mes de 2022.

Aumentan ligeramente los fallecidos que se desplazaban en moto, turismo y camión, todos ellos circulaban por vías convencionales En el resto de modos de desplazamiento se reducen las víctimas mortales.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, ocho de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: seis conductores de turismo y uno de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad, mientras que un usuario de bicicleta no hacía uso del casco.

Los días con más víctimas mortales fueron viernes 5 y el sábado 6 de mayo con cinco y seis siniestros mortales respectivamente en los que fallecieron en ambos días seis personas. Por contra, hubo sólo dos días con cero fallecidos: el jueves 11 de mayo y el miércoles 17.