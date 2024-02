Suárez-Quiñones deja en manos de los técnicos el desarrollo de la fábrica de amoniaco en Bembibre

Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el Festival del Botillo de Bembibre. / QUINITO

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se refirió este sábado en Bembibre, donde participó en el Festival Nacional de Exaltación del Botillo, a las críticas suscitadas por la fábrica de amoniaco que se pretende instalar en el Polígono del Bierzo Alto y sus posibles riesgos para la salud de las personas de la zona.

Suárez-Quñones señaló al respecto que “estas autorizaciones no son actos políticos, sino jurídico-administrativos, por lo tanto no depende de los políticos, depende de técnicos independientes, de funcionarios públicos, y por tanto hay que confiar en ellos. La legislación es muy protectora de la salud y de la seguridad, y por lo tanto la respuesta que se dé será la correcta”.

En el mismo sentido, se remitió a los informes de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil sobre el gasto de agua potable previsto por esta fábrica, que alcanzaría los 900 millones de litros al año: “Dentro de los informes que tiene que llevar, llevará uno de la confederación hidrográfica competente, que es la que tiene que determinar la capacidad que hay de agua para abastecer cualquier tipo de instalación, incluida esta”.

El mismo discurso usó el consejero al hablar sobre las críticas al proyecto de crear una ruta BTT en los canales romanos de Las Médulas, apuntando que “todos los proyectos que pretenden crear actividad económica en el medio rural suelen conllevar opiniones contrarias. Hay que escucharles, enseñarles bien el proyecto y ver qué pueden aportar, pero no podemos impedir que el Bierzo tenga oportunidades de futuro y, en consecuencia, vamos a trabajar las cosas lo mejor posible y a escuchar a quien no esté de acuerdo. Yo creo que no conocen bien el proyecto, porque técnicamente está muy trabajado también y cuando los técnicos trabajan lo hacen en la protección de todo, incluido el patrimonio. Si ha obtenido el plácet de los técnicos es porque no estará mal”.

Finalmente, Suárez-Quiñones apostó por “escuchar” las protestas de los agricultores que están llevando a cabo manifestaciones durante los últimos días y seguirán haciéndolo los próximos: “Cuando hay una movilización tan grande y tan generalizada hay que escuchar y ver si se puede hacer algo que sea reconocido por los territorios. En el momento en que unas medidas tienen una intensidad que hacen que protesten los agricultores hay que escucharles. Quizá el Gobierno de España tenía que haberles escuchado más antes de aprobar el plan español, pero nunca es tarde”.