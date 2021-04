Desde A Quinta queremos manifestar a nosa mais profunda decepción polo resultado saído do Parlamento Galego a respecto da Proposición non de Lei presentada polo BNG en nome de CxB. Entendemos que o resultado e froito dos xogos partidarios que se sitúan a marxe da realidade social e política de Galiza e do Bierzo. Lamentamos que os xogos partidarios do PP e o PSOE os levaran a ignorar a milleiros de votantes destes partidos no Bierzo que defende un maior vínculo entre a CAG de O Bierzo cando non a integración do Bierzo en Galiza. Non falemos xa do sentimento provincialista que é este amplamente maioritario entre a cidadanía do Bierzo sexa cal sexa a súa preferencia política.

Desde A Quinta temos que pedir a dimisión do Deputado do PSOE Pablo Arangüeña e rexeitar absoluta e profundamente a súa intervención no debate da PNL. Dicir que dar a posibilidade que o Bierzo se poida converter en provincia e que poida decidir se quere ou non ser parte de Galiza levaría a enfrontamentos violentos é un despropósito e un insulto os valores democráticos asentados entre a cidadanía. Entendemos desde A Quinta que esta maneira de pensar é pre- constitucionail e que busca humillar e desprestixiar a democracia e o actual marco constitucional. Recordarlle ao Sr Arangüeña que existen mecanismos legais recollidos na Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Castilla y León para a modificación das fronteiras interiores do Estado e que os mesmos se teñen feito no pasado recente e que polo tanto que a demanda de provincia e a demanda de ser provincia galega é unha demanda constitucionalista. Argumentar que a aplicación das regras de xogo pactadas na constitución do 78 é un acto de temeridade é simplemente un insulto a intelixencia das persoas e un desprezo a democracia, pero sobre todo é un insulto a todos os bercianos e bercianas demócratas e, moi en especial, a aqueles que se senten provincialistas e irmáns do pobo galego a marxe do partido que voten e a das súas afinidades políticas.

Desde A Quinta entendemos que o debate no Parlamento Galego foi prematuro e que o mesmo debía ir avalado con un amplo respaldo social e mesmo institucional e ser claramente transversa, pois a proposta de converter ao Bierzo en Provincia é unha opción que conta co consenso da veciñanza do Bierzo e integrar dita provincia na CAG conta claramente co apoio maioritario.

Aproveitamos este comunicado para reiterar a nosa demanda pública para que o CIS (Centro de Investigacións Sociolóxicas) realice sondeos entre a sociedade do Bierzo e a Galega para así verter un pouco de luz sobre a realidade social e política que se está debatendo.

Desde A Quinta queremos manifestar nuestra más profunda decepción por el resultado del Parlamento de Galicia en relación con la Proposición de No Ley presentada por el BNG en representación de CxB. Entendemos que el resultado es fruto de unos juegos partidistas que se sitúan al margen de la realidad social y política de Galicia y el Bierzo. Lamentamos que los juegos de partido del PP y del PSOE les hubieran llevado a ignorar a miles de votantes de estos partidos en el Bierzo que aboga por una mayor vinculación entre la CAG y El Bierzo; cuando no la integración del Bierzo en Galicia. Por no hablar del sentimiento provincialista que es mayoritario entre los ciudadanos del Bierzo, cualquiera que sea su preferencia política.

Desde A Quinta tenemos que pedir la dimisión del diputado del PSOE Pablo Arangüeña y rechazar absoluta y profundamente su intervención en el debate de la PNL. Decir que dar la posibilidad para que el Bierzo se convierta en provincia y que pueda decidir si formar parte de Galicia daría lugar a enfrentamientos violentos es un despropósito y un insulto a los valores democráticos instaurados entre la ciudadanía. Entendemos desde A Quinta que esta forma de pensar es preconstitucional y busca humillar y desacreditar la democracia y el marco constitucional actual. Recordarle al señor Arangüeña que existen mecanismos legales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León para la modificación de las fronteras internas del Estado y que se han realizado en el pasado reciente y que por tanto la demanda provincialista y la reivindicación de ser provincia gallega es una reivindicación constitucionalista. Argumentar que la aplicación de las reglas del juego pactadas en la constitución del 78 es un acto de imprudencia es simplemente un insulto a la inteligencia del pueblo y un desprecio por la democracia, pero sobre todo es un insulto a todos los bercianos y bercianos demócratas y, sobre todo, a aquellos que se sienten provincialistas y hermanos del pueblo gallego independientemente del partido al que voten y sus afinidades políticas.

Desde A Quinta entendemos que el debate en el Parlamento gallego ha sido prematuro y que debería estar respaldado por un amplio apoyo social e incluso institucional y ser claramente transversal, pues la propuesta de convertir el Bierzo en provincia es una opción consensuada entre los vecinos/as del Bierzo; a la vez que la propuesta de integrar esta provincia en el CAG cuenta claramente con el apoyo mayoritario. Aprovechamos para reiterar nuestra demanda pública de que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) realice encuestas entre la sociedad del Bierzo y Galicia para arrojar algo de luz sobre la realidad social y política que se está debatiendo.

O Bierzo, 21 de Abril de 2021