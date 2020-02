Quintos de Mora: el Gobierno de España se va de finde

No me ha sido fácil recabar información sobre el origen y vicisitudes históricas de esta magnífica finca, elegida por Pedro Sánchez para el retiro de su Gobierno este fin de semana, segundo de febrero del año en curso (2020).

Así que lo que sé les cuento y de lo más reciente ustedes tienen información ya que también fue escogido por sus antecesores en el cargo para actividades varias que, lógicamente, han merecido la atención de los medios a lo largo de la últimas décadas.

Mi interés viene por la circunstancia de que he conocido hace bastantes años –por razones personales que no viene al caso exponer– quintos en Mora y en Los Yébenes, albergando con posterioridad la duda de si estos famosos “Quintos de Mora” tendrían algo que ver con los “míos”, al menos en su origen.

Pero nada de nada.

Al parecer los quintos famosos (la minúscula es intencionada), siendo propiedad real allá por 1246, fueron vendidos al pueblo toledano por Fernando III (El Santo)[1], permaneciendo de esta guisa hasta los años cuarenta del pasado siglo, fecha en la que el Estado, por entonces presidido (o jefaturizado) por Francisco Franco Bahamonde, los adquirió (es de suponer que al pueblo toledano) pasando desde entonces a Patrimonio del Estado, y convirtiéndose más tarde (ignoro la fecha) en Parque Natural sin acceso por el pueblo, ciudadanía o “la gente” como gustan hoy denominar los políticos (más los de izquierdas que los de derechas) al sufrido pueblo español, como ya tengo dicho en alguna que otra disertación de difícil propagación y por lo tanto de difícil lectura.

El origen de los quintos de esas tierras, cuyo nombre está asociado a la quinta parte que correspondía a la Hacienda u otro poder superior, incluso no de este mundo, por cuestiones de herencia, está en el cúmulo de desamortizaciones del siglo XIX, mecanismos por los que pasaron a manos no muy desfavorecidas –y en todo caso privadas– hasta hoy mismo.

De lo que no hay duda y yo mismo pude comprobar, es que estas tierras y sus pueblos en una época no muy remota, durante la Guerra Civil que a tantos aterró y a tantos nos aterra hoy, sufrió en sus carnes el cambio de manos ¡varias veces! con el consiguiente precio de muerte y desolación ¡varias veces! y cuyos miedos seguían presentes hasta las mismas elecciones de 1977 y más.

Poca luz ¡Vive Dios! puedo poner más en este asunto, habiendo llegado al menos a deshacer (para mí) el entuerto de que, llamándose “Quintos de Mora”, ni son quintos en su origen ni son de Mora, que a saber de dónde le viene el nombre a esta finca de unos cuantos miles de hectáreas situada en el término municipal de Los Yébenes y a la que los hijos de vecino normalitos no podemos acceder, no siendo que por esas cosas del destino algún día seamos miembros del Gobierno de D. Pedro Sánchez o de alguno de los presidentes o presidentas que le sucedan, circunstancia harto difícil si no imposible. Que es lo más probable.

Juan M. Martínez Valdueza

8 de febrero de 2020

[1] Lo afirma Lidia Yanel en artículo de la Agencia EFE del 24 de agosto de 1918.