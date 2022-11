Eduardo Morán: “dos horas para limpiar una carretera nevada no me parece tanto tiempo”

Imagen de archivo de una máquina quitanieves trabajando en el puerto Pajares / C. S. Campillo

“Que se calmen los alcaldes que puedan estar enfadados y llamen cuando tengan alguna necesidad, pero lo que no podemos es estar en cada punto justo cuando empieza a nevar y un periodo de dos horas para limpiar una carretera no me parece tanto tiempo”, apuntó este lunesel presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, después de que el Grupo del Partido Popular denunciara el domingo que “la falta de previsión de la institución provocó incomunicaciones por las nevadas en el valle de Valdeón”, en la zona de los Picos de Europa.

Morán trasladó al respecto que “los camiones tardaron dos horas en llegar” y aseguró que “los equipos se han quedado en las zonas para no tener que desplazarse desde los parques”. “Más que el problema de la nieve, lo tiene algún alcalde que durante años ha intentado engañar a la Diputación no siendo capaz de justificar una ayuda con gastos que no se dedicaba a la nieve porque ni nevaba tantos meses ni había tantos equipos trabajando”, puntualizó.

Según el presidente de la Diputación de León, “no ha sido tan grave” el problema con las primeras nevadas en la montaña, ya que la institución “dispone de grandes profesionales que saben lo que tienen que hacer y están disponibles desde hace varios días”.