Taxis de Ponferrada / EBD

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó este jueves ampliar en 60 días el contrato del servicio de transporte de personal y material relacionado con la campaña de vacunación contra el COVID-19 en las áreas de salud de la Comunidad, un servicio que en el caso del área de salud del Bierzo será prestado por Radiotaxi Ponferrada por un importe máximo de 38.500 euros.

El plazo inicial contratado era de 40 días naturales, desde el 27 de diciembre hasta el 4 de febrero pero, dado el ritmo de vacunación, ha resultado necesario ampliar el plazo de ejecución durante sesenta días naturales adicionales. No obstante, ello no ha supuesto un incremento en el coste de los contratos ya que, al no cumplirse las previsiones iniciales por la ralentización en la administración de las vacunas, la facturación ha sido menor de la esperada al haberse realizado menos viajes de los previstos. El importe de la contratación aprobada en diciembre de 2020 fue de 845.900 euros.

Estrategia de vacunación

La Estrategia de Vacunación COVID-19 en España, en el marco de la Comunicación de la Comisión Europea de 15 de octubre de 2020, establece los elementos clave que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de las estrategias de vacunación. Asimismo, determina la existencia de puntos críticos diferenciales con los programas de vacunación habituales y que requieren una serie de medidas extraordinarias que no pueden abordarse con los medios propios utilizados en campañas ordinarias o puntuales de vacunación.

Estas condiciones extraordinarias en el transporte y almacenamiento de algunas vacunas y su distribución en viales multidosis requieren planificar las citaciones (rutas, horarios y servicios) para evitar la pérdida de dosis, cumplir con la necesidad de mantener la distancia física y con las medidas preventivas exigidas durante el proceso de vacunación.