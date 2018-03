Rajoy: “Mientras yo esté en el Gobierno, las pensiones subirán seguro”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió este sábado que mientras él siga en La Moncloa el sistema de pensiones “se va a mantener seguro” y las prestaciones que reciben los jubilados “subirán seguro”, aunque lo harán en la medida que “podamos”. En el acto de presentación de los candidatos a las alcaldías de las capitales andaluzas, celebrado en Marbella (Málaga), el jefe del Ejecutivo alabó el esfuerzo de las mujeres y hombres que han trabado toda su vida y han sido capaces de “sacar este país adelante”.

Dicho esto, advirtió de que estas personas “no deben ser utilizadas por nadie ni en ningún debate” partidista, más aún cuando el Gobierno ha logrado mantener el sistema y subir, aunque sea “poco” las prestaciones, durante la crisis más cruenta que ha vivido España.

“Ya me gustaría subirlas, pero para eso hay que perseverar en la política económica que se está llevando a cabo”, apuntó Rajoy, al tiempo que prometió que mientras esté en el Gobierno el sistema de pensiones “se va a mantener seguro” y la cuantía “subirá seguro”.

Matizó, eso sí, que “subirán lo que podamos”. “Haremos un gran esfuerzo, pero no pueden subir lo que no podamos”, subrayó, antes de criticar a quienes pretenden garantizar el sistema “con discursos y promesas que no se pueden cumplir”.

Rajoy dio por supuesto que en el futuro podremos tener pensiones mejores mientras no “volvamos a las andadas y demos marcha atrás” en las políticas económicas del Gobierno. “Podéis estar todos tranquilos, seguiremos haciendo las cosas bien y disfrutando del mejor sistema de pensiones”, remachó.