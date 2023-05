Ramón acusa a la Junta de incumplimientos en materia de dependencia

Olegario Ramón. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, criticó este jueves con dureza a la Junta de Castilla y León después de que en la jornada de ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, desvelara que la capital berciana está sufriendo retrasos en las valoraciones de solicitudes de la Ley de Dependencia. Ramón asumió que "es cierto que desde enero hay un retraso en esas valoraciones", pero aseguró que "la causa es un cambio de organización obligado por la Junta".

Ramón explicó que "antes teníamos centralizado ese servicio y los expedientes iban muy rápido. La Junta ha obligado a descentralizarlo y establecerlo en todos los CEAS, por lo que algunos funcionarios han tenido que pasar por un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, parte de la culpa, y no menor, la tiene la Junta".

El regidor afeó las declaraciones de Blanco, aseverando que "me parece una desvergüenza venir a un ayuntamiento a hacer campaña cuando se tiene un currículum tan nefasto como esta consejera" y le recordó a la responsable de Familia e Igualdad de Oportunidades que "los gastos de personal de un servicio impropio del Ayuntamiento son de 1.400.000 euros y la Junta aporta 662.000. En la ayuda a domicilio, aportó 1.736.860 euros en 2022 y el Ayuntamiento, 2.543.000. Es decir, financiaron el 68% del coste cuando tienen obligación de financiar el 90%. En cuanto a la teleasistencia, se nos quitó la financiación aduciendo que la Junta asumía el servicio, pero la realidad es que son los profesionales de los CEAS los que recepcionan, valoran y coordinan las altas con la empresa prestataria, recogen las incidencias y las gestionan".

Ramón también hizo hincapié en los pisos sociales "que pone el Ayuntamiento sin un solo céntimo de contraprestación por parte de la Junta, cuando son ellos los que tienen que prestar esa competencia". El alcalde aseguró que se encuentran ante "una imposición marco y no un acuerdo marco. Imaginénse que dado que la Junta no cumple dejáramos de prestar esos servicios, que no lo vamos a hacer porque somos responsables. Sería el caos social".

Por último, el alcalde ponferradino criticó con dureza la presencia de la consejera "visitando edificios municipales sin advertir siquiera al alcalde, acompañada de toda la candidatura del PP, como Pedro por su casa. Que vengan a recriminarnos una labor que debería hacer la Junta me parece lamentable. Eso por no hablar de los sucesivos engaños de la Junta. ¿Dónde está el centro de especialidades? ¿Dónde está el colegio La Puebla como escuela-hogar? ¿Dónde está el edificio de usos múltiples o el servidio de radioterapia? Respétennos un poco más y quédense en Valladolid si sólo van a venir a hacer una campaña electoral barriobajera", espetó.