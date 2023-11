Ramón acusa a Morala de no dar la talla para gobernar Ponferrada

Olegario Ramón, durante el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrado este jueves. / QUINITO

El secretario general del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, acusó este jueves al alcalde, Marco Morala, de “no estar a la altura de la responsabilidad de gobernar una ciudad” tras las declaraciones del regidor sobre las concentraciones que se están llevando a cabo estos días ante la sede del Partido Socialista en la capital berciana.

Ramón señaló que “a un alcalde, por encima de sus preferencias políticas, le tiene que preocupar que en su ciudad haya incidentes por concentraciones ilegales que puedan ir a más. El problema es ese, que son ilegales, porque no se han comunicado a la autoridad”.

Por otro lado, Olegario Ramón insistió en que “quien promueve esto son concejales de Vox que tienen competencias de gobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada y el alcalde no sólo no hace nada, sino que echa gasolina al fuego. Eso es no estar a la altura de la responsabilidad de gobernar una ciudad”.