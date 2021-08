Ramón cree que “hay algo más detrás” de las quejas por el agua en Espinoso

El alcalde de Ponferrada asegura que "ahí hay algo que no tiene que ver con la pretensión de cuidar del estado del agua"

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se refirió este martes a la polémica surgida esta semana sobre el estado del agua en las viviendas de Espinoso de Compludo, asegurando que está “sorprendido con lo que está ocurriendo” hasta el punto de haber pedido a un vecino que le mandara una foto del agua que sale por su grifo para comprobar que “estaba impoluta”, además de contactar con la empresa concesionaria del suministro, Aquona, que ratificó que las analíticas “son perfectas, no dan turbidez”.

Ramón reconoció que en el caso concreto de un vecino se comprobó que, aunque el agua llegaba limpia al exterior de su vivienda, en el interior sí salía turbia, pero esto es debido a que no se han sustituido las tuberías interiores de la casa, siendo estas las que provocan el problema.

El regidor insistió en que está “sorprendido, porque no puede ser que haya versiones contradictorias entre los vecinos” y apuntó que “me da la impresión de que ahí subyace otra cosa, que hay enfrentamientos entre vecinos. Hay algo que no tiene que ver con la pretensión de cuidar del estado del agua. Dicen que no les damos información, pero qué más información les podemos dar que una analítica que dice que el agua está perfecta”.

Problema en Valdecañada

Por otro lado, respecto a los problemas en el depósito de agua de Valdecañada, Olegario Ramón desveló que “en las últimas noches, en las que ha habido vigilancia policial continua, no ha habido pérdidas de agua significativas”, pero recordó que “lo más problemático no es tanto lo que ocurre en los depósitos, sino que alguien ha actuado sobre el cuadro eléctrico, poniendo en grave riesgo a los vecinos, por lo que se ha puesto la correspondiente denuncia en el juzgado de guardia y se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes”.