Ramón asegura que la AEAT está haciendo las comprobaciones pertinentes "porque estamos en un estado garantista"

Olegario Ramón. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha contestado al portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, a sus declaraciones de este jueves sobre la disolución de Pongesur y el "agujero de varios millones que podría provocar" este hecho en las arcas de la capital del Bierzo. Ramón asegura que afortunadamente, la Agencia Tributaria "cuando tiene que devolver una cantidad importante de IVA hace unas comprobaciones porque estamos en un estado garantista, y eso es lo que están haciendo".

Asimismo, añade que el actual equipo de gobierno ha llevado a cabo "algo que nadie había hecho antes" y achaca a la proximidad de las elecciones "el fuego indiscriminado" de Folgueral. Ramón afirma que están convencidos de que cuando finalice el procedimiento, que es "absolutamente normal porque fuimos muy asesorados, habremos hecho algo que beneficie a Ponferrada".

Cabe recordar que este jueves el portavoz de USE Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, insistía en que la disolución de la sociedad municipal de gestión urbanística Pongesur puede provocar “un agujero de varios millones” en las arcas del Ayuntamiento. “Olegario Ramón ha metido al Consistorio en un lío que amenaza con ser monumental y sobre el que no quiere dar datos”, señaló Folgueral, que reprochó al regidor y a su equipo de gobierno que no hayan atendido la instancia en la que USE solicitaba información sobre la investigación abierta por la Agencia Tributaria en torno a la liquidación y gastos de traspaso.