Ramón considera “una barbaridad” desviar el tráfico del Castillo por el barrio de San Andrés

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, tachó este martes de “barbaridad” el proyecto presentado por el equipo de gobierno para reducir el tráfico a las puertas del Castillo de Ponferrada y que supone desviar toda la circulación hacia la parte alta de la ciudad por el barrio de San Andrés.

“Hay un principio urbanístico fundamental que es que las arterias principales sirven para vertebrar la ciudad y las secundarias para llevar servicios a barrios. Meter la mitad del tráfico de la avenida del Castillo por el barrio de San Andrés es una auténtica barbaridad, es de primer día de colegio el que no se puede hacer eso. Crean un problema gravísimo que va a tener una contestación evidente y ya les adelanto que no lo van a poder hacer por la contestación de los vecinos”, dijo Ramón.

También, pidió al PP y Coalición por el Bierzo “que no toquen nada” porque además no se soluciona el problema. “Lo peor es que no soluciona el problema porque sigue habiendo tráfico delante del Castillo. Que no hagan nada, que lo dejen como está, que hagan los proyectos que nosotros dejamos preparados y que no toquen nada más porque todo lo estropean”, aseveró.

Ramón cree que este proyecto es fruto de la prisa por no poder cumplir con el compromiso electoral de soterrar la avenida del Castillo, como dijo Coalición por el Bierzo. “Fue una propuesta sin fundamento alguno, no pensada, para ganar votos sabiendo que no se podía cumplir. Una mentira, en definitiva. Agobiado ahora por la situación, porque han tenido que reconocer que el soterramiento era imposible, han buscado una alternativa, pero esta alternativa es tan difícil y problemática como la anterior”, concluye el socialista.