Ramón carga contra las teorías de la conspiración en el aniversario del 11-M

Minuto de silencio en el Consejo Comarcal del Bierzo en memoria de la víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. / QUINITO

La corporación del Consejo Comarcal del Bierzo guardó este lunes un minuto de silencio a las puertas de la sede de la institución en memoria de las víctimas de los atentados del 11-M en Madrid, del que hoy se cumplen 20 años. El presidente comarcal, Olegario Ramón, recordó “aquel día fatídico en el que fallecieron casi 200 personas y más de mil resultaron heridas en el atentado más terrible que ha sufrido este país. Gente que iba a trabajar, a la universidad… y que encontró la muerte de manera tan trágica”.

Ramón también señaló que esos días se produjo “un hecho político sin precedentes, que es que se institucionalice el intento de engañar a la ciudadanía por parte del Gobierno de la nación y de algunos medios de comunicación. Aquello también fue terrible y un daño enorme a la propia democracia. Se pretendía dar una verdad que parecía que era más favorable a las expectativas electorales de un gobierno en un momento tan trágico como fue aquel”.

El presidente del Consejo Comarcal mostró su convencimiento de que “la unión internacional para luchar contra el terrorismo yihadista es completamente necesaria, aunque la seguridad absoluta no existe nunca” y llamó a “recordar a todas aquellas víctimas, a las familias, y pedir que aquello que ocurrió, aquel intento de convencer, sabiendo que no era cierto, a la ciudadanía sobre la autoría que no era tal de aquel atentado, no vuelva a ocurrir jamás en la historia”.