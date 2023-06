Olegario Ramón. / EBD

El exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, considera "una declaración de intenciones" la desaparición de la Concejalía de Igualdad en el nuevo organigrama del Ayuntamiento de Ponferrada que presentó el viernes Marco Morala: "Vox en el equipo de gobierno y que desaparezca la Concejalía de Igualdad sin duda es un retroceso evidente, es marcar por dónde va a ir el camino".

Ramón señaló que "corren malos tiempos en general, el trumpismo ha triunfado en todo el mundo y también en Ponferrada", y apuntó a "los contratos que terminan en este mandato" como la clave de todo: "En la tele amiga, el señor Morala ya contestó esta misma semana que esos contratos iban a ser privatizados. Si no se presenta Ciudadanos, si no se presenta USE Bierzo, si el número dos de Coalición era un hombre de la confianza de Ismael Álvarez, no le den más vueltas, la explicación está ahí. Corren malos tiempos para Ponferrada".

Asimismo, contestando a la petición de Morala de dar los cien días de cortesía al nuevo equipo de gobierno, aseguró que "si les diéramos cien días acabarían con todo, y aún así no descarto que acaben con todo".

Por otro lado, Olegario Ramón confirmó que será el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento y, respecto a la posibilidad de presidir el Consejo Comarcal del Bierzo, se limitó a decir que "llevo más de 30 años de militancia en este partido, he vuelto al Juzgado desde el día 17 y estoy a disposición de lo que el partido decida".