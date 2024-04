Ramón llama a “poner por encima de todo los valores de la democracia”

El PSOE de Ponferrada celebró este domingo el aniversario de la proclamación de la II República con un acto de homenaje a los represaliados del franquismo que se llevó a cabo junto a la escultura Estela de los Condenados II, en Montearenas.

El secretario del partido en la capital berciana, Olegario Ramón, recordó que “se calcula que hay alrededor de 500 represaliados en el Bierzo que no han podido ser recuperados, aunque no hay datos fiables porque en los 70 se quemaron muchos archivos cuando se vio que la democracia estaba cerca. Hoy hacemos un acto de reconocimiento a un régimen democrático que apostaba principalmente por la educación y los derechos de la mujer, una lucha en la que aún estamos hoy en día, y que terminó de manera violenta con un golpe de estado”.

Ramón aseguró que “vivimos malos tiempos. Me preocupa que Trump puede volver o lo que está ocurriendo en Europa con la extrema derecha y que no seamos capaces de ver el riesgo que esto supone”, por lo que llamó a “poner por encima de todo los valores de la democracia, los valores constitucionales que tanto nos costó conseguir, y eso es lo que debe primar en la toma de todas las decisiones. La decisión del PSOE de aprobar los presupuestos de Ponferrada tiene mucho que ver con eso, con no depender de la ultraderecha”.

Proyectos de memoria histórica en Ponferrada

Por otro lado, Olegario Ramón se refirió a los proyectos relacionados con la memoria histórica que había puesto en marcha durante su etapa de gobierno municipal y que quedaron pendientes, señalando que “mientras estaba la ultraderecha en el gobierno municipal teníamos más dudas, pero si la información que nos han dado es correcta sí se está dando trámite a esos expedientes“.

Entre los mismos se encuentra la retirada de la placa al comandante Manso en Ponferrada, una vidriera en la basílica de la Encina, el símbolo del yugo y las flechas que todavía permanece en algunos edifios o los reconocimientos a franquistas o José Antonio en algunas iglesias del medio rural.