Ramón y Morala ven "avances" en sus negociaciones con Coalición por el Bierzo

Olegario Ramón, José Antonio Cartón, Iván Alonso, Marco Morala y Lidia Coca, durante la celebración del Corpus en Ponferrada. / ÁE

La celebración del Corpus en Ponferrada tuvo un claro tinte político, ya que en la basílica de La Encina se dieron cita los tres grandes protagonistas de las negociaciones que se están llevando a cabo para elegir al próximo alcalde de Ponferrada. Olegario Ramón (PSOE), Marco Morala (PP) e Iván Alonso (Coalición por el Bierzo) coincidieron a las puertas de la iglesia y los dos primeros comentaron sus sensaciones ante la inminencia del pleno de constitución municipal que tendrá lugar el próximo sábado a mediodía.

El alcalde en funciones, Olegario Ramón, señaló que el viernes mantuvo una nueva reunión con Iván Alonso en la que "hubo un avance respecto a la anterior" y esta semana volverán a verse para seguir negociando, aunque reconoció que "todo lo que sea aproximarnos a la fecha sin que haya un avance real y efectivo está claro que preocupa".

En cualquier caso, Ramón no cree que haya nada cerrado por el otro lado de las negociaciones y jugó la carta de recordar a los bercianistas que un pacto con el PP incluiría necesariamente a Vox: "Creo a Iván Alonso cuando dice que no está el acuerdo cerrado con ninguna de las partes. Además,creo que Iván Alonso es una persona que va a actuar con responsabilidad y sabe cuáles son las dos alternativas: una en la que necesariamente está la ultraderecha, la motosierra, el lío, el fango, y otra alternativa que es el gobierno tranquilo desde el primer día con mayoría absoluta para hacer los proyectos necesarios para esta ciudad. Yo creo que eso Iván Alonso lo valora y además hemos trabajado juntos estos cuatro años, por eso soy optimista".

Eso sí, el candidato socialista asume que "tanto Coalición como nosotros tenemos que hacer un esfuerzo especial y con generosidad para evitar que la ultraderecha llegue al gobierno de la ciudad, estamos obligados a ello y estoy seguro de que vamos a ser capaces de hacerlo".

Morala, tranquilo

Por su parte, el candidato del PP, Marco Morala, insistió en que "el primer mandato de las urnas fue hablar entre nosotros y el segundo el cambio en Ponferrada, los ponferradinos no quieren que continúe este proyecto de Olegario Ramón y estamos trabajando para alcanzar un proyecto común entre el resto de fuerzas que vamos a integrar la próxima corporación municipal", asegurando que "estoy muy tranquilo porque he cumplido mis deberes, he subido de seis a diez concejales, quien tiene que estar nervioso es quien ha subido de nueve a once y tiene muchas dificultades para alcanzar un acuerdo con otros partidos".

En cuanto a las negociaciones con Coalición por el Bierzo, Morala también cree que "estamos avanzando, no estamos hablando más que de ese proyecto de ciudad. El programa del PP y el de Coalición por el Bierzo coinciden en más de un 90 por ciento. Con Vox también estamos hablando y creo que va a haber un encaje perfecto porque todos queremos un cambio en Ponferrada y somos conscientes de lo mal que se ha hecho durante este mandato y los errores que se han cometido. A partir de ahí avanzaremos, espero que alcanzando un acuerdo de gobierno entre los tres partidos".

Respecto a las reuniones con Vox, Marco Morala señaló que todavía no se ha llegado al punto de repartir reponsabilidades de gobierno: "Estoy dialogando con los dos partidos por separado y llegará un momento en que tengamos que confluir y ver qué solución damos, sobre todo para conseguir un gobierno estable, que es muy necesario para trabajar por el futuro de Ponferrada".

Por último, tras los comunicados emitidos a lo largo del fin de semana por diferentes colectivos feministas, el candidato 'popular' aseguró que "entiendo que ese intento se va a agudizar, fruto de la desesperación por parte de algún alcaldable, ¿qué le vamos a hacer? Insisto en que quien quiera gobernar Ponferrada lo que tiene que hacer es respetar la voluntad de los ponferradinos, hayan votado al partido que hayan votado. Las presiones externas no me van a afectar, por lo menos a mí, en absoluto".