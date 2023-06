Ramón: "No sé si a CB le compensará la responsabilidad de hacer desaparecer el bercianismo"

Olegario Ramón. / QUINITO

El exalcalde de Ponferrada y líder del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital del Bierzo, Olegario Ramón, ofreció este martes una rueda de prensa en la que valoró el pacto de gobierno del PP, Coalición por el Bierzo (CB) y Vox, así como las primeras medidas anunciadas por el nuevo regidor, Marco Morala, como trasladar la cena templaria al Castillo y retirar el parklet de la ladera de la fortaleza.

Ramón aseguró que en su nueva etapa en la oposición se pone "a disposición del alcalde y su equipo de gobierno tanto para el traspaso de poderes como para todo aquello en lo que podamos echar una mano", al tiempo que lamentó que "con el pacto de la motosierra Coalición por el Bierzo haya llevado a la ultraderecha al Ayuntamiento de Ponferrada, con los riesgos que eso supone". Asimismo, advirtió de que "no sé si conoceremos la realidad de ese pacto ni si a CB le compensará la responsabilidad histórica de hacer desaparecer el bercianismo, porque ese partido va a desaparecer".

Continuando con el pacto de gobierno a tres bandas, el portavoz socialista adelantó que "no se pueden hacer esos dos institutos" que en teoría van a dirigir los concejales de Vox (Cultura y Formación y Empleo) "porque hay un plan de ajuste en el Ayuntamiento y la Ley Montoro lo impide. De hecho, el IMFE fue eliminado por exigencias del Tribunal de Cuentas". En ese sentido, Ramón apuntó que "por falta de experiencia política, y falta de experiencia en general, Vox se ha dejado engañar".

Respuesta a Morala

Por otro lado, Olegario Ramón también respondió a las críticas de Marco Morala respecto a las obras del Colomán Trabado y la apertura de las piscinas. En el primer caso, desveló que la exconcejala de Infraestructuras, Carmen Doel, visitó las obras del estadio el pasado viernes "y no se le advirtió de problema alguno porque no lo hay. La obra se puede certificar hasta el 10 de julio y se va a certificar, salvo que se pongan palos en las ruedas". En cuanto a las piscinas, aseguró que se abrirán el jueves y el retraso viene provocado por la necesidad de llevar a cabo una revisión de la instalación eléctrica.

Sobre el retorno de la cena de la Noche Templaria al Castillo, Ramón aseguró que le preocupa, ya que "quedaba perfectamente organizada con una serie de contratos y compromisos" por lo que "las modificaciones que se hagan serán objeto de fiscalización por parte de la oposición". Asimismo, recordó que sacar la cena de la fortaleza fue una decisión tomada por su equipo de gobierno "para proteger nuestra joya patrimonial más importante y para que los 6.000 visitantes que vienen ese fin de semana puedan entrar a verla. Esto año se lo encontrarán cerrado por una cena privada".

Además, acusó a Morala de "no entender nada" respecto al parklet, una estructura creada para "socializar espacios públicos" y retó al nuevo alcalde a que, "si lo quita por razones de seguridad, tendrá que quitar también las terrazas y los bancos de las calles. Sería un inconsciente si no lo hace".

Conversaciones con CB

Por último, Ramón también desveló el último capítulo de la negociación con Coalición por el Bierzo, con una contraoferta por parte de los bercianistas "con cuatro puntos, de los que aceptamos tres: un responsable de prensa para el teniente de alcalde, que sería Iván Alonso; la representación del Ayuntamiento en la EDAR para David Pacios; y aumentar los emolumentos de los grupos municipales a 1.000 euros por grupo más 300 por cada concejal al mes" (antes eran de 700 más 275). "No aceptamos su propuesta de áreas, porque significaba dejar el Ayuntamiento en manos de Coalición por el Bierzo. Creo que era una condición puesta para no ser aceptada", aseguró.

En cuanto a su nueva etapa como líder de la oposición, Olegario Ramón aseguró que "vamos a hacer lo que corresponde, fiscalizar y prestar atención a derechos conseguidos que están en peligro por culpa de la ultraderecha, pero no vamos a estar en el barro ni en el insulto porque no es nuestro estilo". Asimismo, advirtió de que "espero que no se comprometa la financiación europea" de proyectos que, dijo, "el que era principal líder de la oposición no tuvo ni la curiosidad de consultar en la web municipal".