Ramón pide ayudas “efectivas y rápidas” para la hostelería al Gobierno central y a la Junta

Olegario Ramón, junto a Lorena Valle, en la protesta de los hosteleros bercianos. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, acudió este jueves a la concentración de la hostelería berciana en la plaza del Ayuntamiento, en lo que definió como “un gesto simbólico de compromiso, de reconocimiento de la situación difícil por la que están pasando y de solidaridad, porque son nuestra gente”, aunque añadió que “la manera más importante de ayudarles es tomar decisiones en el ámbito de las instituciones”.

En ese sentido, Ramón aseguró que “estos movimientos a nivel nacional están haciendo que se mueva ficha en las administraciones” y tanto el Gobierno central como la Junta de Castilla y León han anunciado paquetes de ayudas para los hosteleros, “pero es un sector en emergencia vital y las administraciones que puedan hacer llegar ayudas directas deben actuar con rapidez”.

El regidor recordó que, aunque legalmente el Ayuntamiento no puede proporcionar ayudas directas, sí puede hacerlo indirectamente, como en el caso de los bonos de consumo o de las rebajas en tasas que el Consistorio anunció el miércoles, “unas medidas muy importantes, porque gran parte de ellas afectan a todo el 2021, previendo que quizás la situación así lo necesite”. Olegario Ramón adelantó que se están estudiando más medidas, “pero no podemos decir que vamos a hacer aquello que no vamos a poder cumplir, porque sería de gestores irresponsables y sería engañar al sector. Vamos a poner en marcha medidas muy pensadas, comprometidas y que se van a cumplir”.

Por otro lado, el alcalde insistió en que “la medida de cerrar estos negocios no es una decisión caprichosa, sino que está fundamentada en criterios estrictamente sanitarios. No tiene la culpa el sector, sino todos los que en ese sector no llevamos a cabo las medidas de precaución que hay que llevar. Con ese cierre se causa una situación muy difícil y ya vienen de una situación difícil, por lo que hay que instrumentar ayudas efectivas y rápidas”.