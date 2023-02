Ramón le recuerda a Folgueral que la ZBE es una directriz europea

"El ahora alcalde de Madrid también prometió eliminarla si era elegido y no ha podido hacerlo", apunta el regidor

Olegario Ramón. / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, respondió hoy a la promesa electoral de Samuel Folgueral sobre la retirada de la zona de bajas emisiones si sale elegido el próximo mes de mayo, recordándole al líder de USE Bierzo que "el acalde de la capital de España también dijo que iba a quitar la zona de bajas emisiones y no la ha quitado, porque no puede ir contra las directrices de la Unión Europea".

Una vez más, Ramón insistió en que "por mucho que queramos no vamos a poder ir en contra de la línea de actuación de todas las ciudades europeas, que además es obligatoria por ley en todas aquellas de más de 50.000 habitantes. La línea que marca Europa es esa y el Ayuntamiento ha aprovechado que se convocan ayudas europeas para cumplir lo que manda la UE y convertirlo en una oportunidad de mejorar una zona amplia de la ciudad, convirtiéndola en más habitable, más saludable y que va a revitalizar de manera exponencial el comercio local".

A este respecto, el alcalde aseguró que "eso ha ocurrido en todas las ciudades donde se ha hecho, aunque inicialmente genera cierta reacción por sectores que pueden estar afectados, especialmente durante el inicio de las obras, pero en todos los sitios donde se ha hecho ha tenido un resultado positivo".

Por otro lado, Olegario Ramón hizo referencia a los estudios de calidad del aire, afirmando que "cuando se dice que la calidad del aire de Ponferrada es muy buena es de acuerdo a las mediciones de la estación de la Junta, que estaba donde el antiguo cementerio del Carmen, pero nuestros sensores, que llevan instalados más de un año, no dicen lo mismo respecto a la zona afectada por estas actuaciones".