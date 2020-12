Ramón responde a PP y USE Bierzo: “Si no quieren sumarse, no pongan palos en las ruedas”

Olegario Ramón, junto a Pilar Martín Coruña en las Jornadas de Actualidad Vecinal / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, respondió este sábado a las críticas vertidas por USE Bierzo y el Partido Popular ante la información sobre el IVA de Pongesur hecha pública este viernes, acusando a ambas formaciones de “desear que le pasen cosas malas a la ciudad”.

Ramón aseguró que “hemos venido a cambiar 24 años de endogamias y de relaciones clientelares, pero el ecosistema no está acostumbrado a eso y atacan a quienes quieren acabar con ello. No hace falta que nos den las gracias por solucionar un problema que estaban obligados a solucionar ellos cuando estuvieron en la Alcaldía, porque Pongesur ya estaba disuelta de facto”.

El regidor insistió en que “hemos buscado una alternativa impositivamente neutra para el Ayuntamiento, pero si como oposición sólo van a estar para desear que le pasen cosas malas a la ciudad y castigar al equipo de Gobierno, no sé qué aspiración es esa. Si no quieren sumarse, no pongan palos en las ruedas, pero nosotros no vamos a parar, porque las necesidades son absolutamente perentorias”.