Ramón apela a la responsabilidad individual sobre el uso de mascarillas

Olegario Ramón, en la inauguración de la Feria del Libro de Ponferrada. / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se refirió durante la inauguración de la Feria del Libro, al fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores que entra en vigor este miércoles, adelantando que el Comité de Seguimiento Covid del Consistorio se reunirá en las próximas horas para analizar el real decreto y establecer las recomendaciones al respecto para los trabajadores y espacios municipales.

En cualquier caso, el regidor apeló a la responsabilidad individual en cuanto a la utilización de las mascarillas en los supuestos donde no sea obligatoria: "No puedo hacer una recomendación distinta de la que hagan las autoridades competentes en la materia. Tengo amigos que están en la decisión política que son muy optimistas y llaman a avanzar y otros que están en el criterio científico y médico y dicen que no debemos correr tanto. Cada uno que sea responsable consigo mismo, con los suyos y con los demás".