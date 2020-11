Ramón resta legitimidad a las exigencias del PP y USE Bierzo

Olegario Ramón / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, intervino al final del Pleno ordinario celebrado este viernes para responder a las exigencias de los grupos de la oposición que pidieron el cumplimiento inmediato de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el personal eventual de confianza de los grupos municipales que no forman parte del equipo de Gobierno.

Ramón aseguró que el tripartito “ejecutará la sentencia en sus estrictos términos según nos digan los servicios jurídicos del Ayuntamiento y siempre dentro del plazo de ejecución voluntaria”. Un plazo, matizó, que todavía no ha comenzado, puesto que aún no se ha recibido la comunicación del TSJ acompañada del expediente administrativo.

En este sentido, el alcalde restó legitimidad a las exigencias, especialmente en el caso del Partido Popular y USE Bierzo, recordando que hay cinco sentencias sin ejecutar sobre el suelo verde de La Rosaleda y otra sobre el contrato de basura, que afectan a gobiernos del PP, y “la que popularmente se conoce como la que anula el Pleno del Sábado Santo, que habla de la devolución de una serie de cantidades que no han sido devueltas en ningún caso”, siendo alcalde el actual portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral.

Pódium de condenas

Por otro lado, Olegario Ramón incidió en las declaraciones de PP y USE Bierzo en las que “se me dice que soy el primer alcalde condenado por violar derechos fundamentales”. El regidor tiró del archivo municipal para recordar que Ismael Álvarez fue condenado en 2002 por violar el artículo 23 de la Constitución Española; Carlos López Riesco en 2009 por ir contra el artículo 28, que hace referencia a la libertad sindical; y Samuel Folgueral en 2013 por el mencionado Pleno del Sábado Santo, que según la sentencia “violaba los derechos fundamentales de los concejales”.

“No tengo ni el bronce”, ironizó Ramón, “el oro y la plata para el PP y el bronce para USE. Jugaba en una liga de profesionales y me he quedado fuera del pódium”. “Aplíquense el cuento”, recomendó el regidor a los portavoces de la oposición, “porque se tarda más o menos dos años en aprender a hablar y unos ochenta en aprender a callar”, sentenció antes de dar por concluido el Pleno.