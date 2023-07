Olegario Ramón señala que "Morala va a ser el primero al que le van a aplicar la motosierra"

El alcalde insiste en que "no voy a cobrar más que lo que cobraba Olegario Ramón" y se remite al pleno de este viernes

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, reaccionó a las declaraciones de Vox en las que adelantaron su voto contrario a la subida de gastos en la nueva corporación municipal de Ponferrada señalando que "parece que el señor Morala va a ser el primero al que le van a aplicar la motosierra" y "cuando uno hace experimentos raros suele terminar mal. Lo que no suele es empezar mal, pero en este caso parece que empieza mal".

Ramón insistió en que la propuesta de organización que se llevará a pleno este viernes es "una desvergüenza absoluta que con la dificultad que tiene la gente para llegar a fin de mes la primera medida sea subirse el salario un 25% e incrementar el gasto político a más del doble. Si Vox lo va a parar es cosa de Vox, pero parece que el primer afectado por la motosierra va a ser el Partido Popular".

Por su parte, el alcalde, Marco Morala, insistió en que "mantengo mi palabra de que no voy a subirme el sueldo respecto a lo que ganaba Olegario Ramón y mañana (por este viernes) daré las explicaciones pertinentes en el salón de plenos". El regidor tampoco quiso entrar en la posibilidad de que su propuesta no salga adelante y reiteró que "Marco Morala no va a percibir un sueldo superior al que cobraba Olegario Ramón".