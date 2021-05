Rapapolvo de la secretaria municipal al concejal no adscrito

Manuel De la Fuente insistió en que no le había llegado información para el Pleno, algo achacable "a sus propias decisiones", según la secretaria

Manuel de la Fuente, durante un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes contó con un episodio poco habitual, cuando la secretaria municipal, a instancias del alcalde, echó un rapapolvo al concejal no adscrito después de que Manuel De la Fuente repitiera hasta en tres ocasiones que no había recibido información sobre varios puntos del orden del día al no tener acceso a la ‘carpeta Z’ de los servicios informáticos del Consistorio.

La secretaria explicó que “la documentación no tiene que ser remitida, está a su disposición en la Secretaría General y puede acceder a ella tanto de forma presencial como por medios electrónicos. Se han puesto a su disposición los correspondientes equipos informáticos y usted no ha hecho uso de su derecho a tomar posesión de los mismos, por lo que su desconocimiento de la información se deriva de sus propias decisiones“.

Además, recordó que De la Fuente, al igual que el resto de concejales, firmó a título personal su consentimiento a ser informado a través de medios electrónicos y no consta respuesta a la pregunta formulada por la Secretaría sobre si deseaba variar este procedimiento, “por lo que entendemos que sigue queriendo que se le informe por estos medios”.

Manuel De la Fuente se defendió alegando que no ha tomado posesión de los equipos informáticos municipales “porque no tengo dónde ubicarme” en las dependencias del Ayuntamiento “a no ser que instale una jaima”.