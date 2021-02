Raúl Celada: “Ser olímpico es un sueño y ser campeón de España de cross otro”

Cristina Casado. El astorgano Raúl Celada es uno de los nombres propios del atletismo en España. Con 25 años el joven deportista ha logrado convertirse en campeón nacional de cross en todas las modalidades excepto en una. En esta entrevista hablamos con él sobre sus sueños, su actualidad y qué supuso para él y los deportistas un cambio como el vivido el pasado 2020 que obligó a la población española a confinarnos en casa durante varios meses.

Pregunta: ¿Cómo fueron tus comienzos en el atletismo?

Respuesta: Empecé jugando en la Escuela de Fútbol de Astorga, entrenando en COSAMAI, allí nos empezó a entrenar Uriel García. Durante la temporada nos mandaba correr alrededor de los campos de fútbol, nunca nos habían mandado eso. Normalmente la gente no quería correro, pero yo y otros dos o tres compañeros, uno de ellos su hijo Iván, nos gustaba y queríamos correr más de lo que nos mandaba. Si nos pedía dos vueltas, nosotros queríamos correr tres (risas). Al final yo estaba esperando cada día llegar a entrenar para correr y no para jugar al fútbol. Uriel vio que nos gustaba y nos empezó a llevar a muchas carreras. Empezamos con un club de La Bañeza, que era el único que había de aquella. Nos empezó a enganchar y así empecé.

P: ¿Estudias? ¿Cómo te organizas para compaginarlo con los entrenamientos?

R: Estudio enfermería y el atletismo es un deporte que no requiere muchas horas de entrenamiento. Es un deporte de mucho impacto y con cuatro horas al día te permite compaginar con otras actividades. Me estoy organizando muy bien, por las mañanas tengo clases y entreno antes de ir a clase, si tengo doble sesión, más las horas que tenga por la tarde. Si tengo solo una sesión, las hago por la tarde.

P: ¿Por qué elegiste Enfermería?



R: En realidad he empezado este año y era una carrera que me llamaba mucho la atención. Después de varios años dedicándome por completo al atletismo y a entrenar, quería formarme, así que empecé TAFAD (Ciclo Formativo de Grado Superior en Animación de Actividades Físico-Deportivas), estuve pensando hacer INEF o algo así. Me gusta el deporte, pero tampoco tanto. Mirando, enfermería es una de las que me gustaban, siempre he tenido curiosidad por ello, además, tenía muchos conocidos que lo estudian y me habían hablado muy bien de enfermería y por eso al final me decidí por ello.

P: ¿Qué es lo que más te gusta del atletismo?

R: El día a día. Me gusta competir, claro, pero los compañeros de entrenamiento, todo lo que requiere ir y venir, el compañerismo que hay, entrenar juntos. Mis compañeros de entrenamiento son mis amigos, en vez de salir a tomar cañas, vamos a entrenar. Esa unión y esos momentos de entrenamiento son los que más me gustan. Es obvio que me gusta ganar, pero el entrenamiento diario con los compañeros es otra cosa, si tuviera que hacerlo solo, lo haría, pero no es lo mismo, claro.

P: ¿Cuál es tu mejor marca? ¿Dónde la conseguiste?

R: Hago cross, que es campo a través, y pista. Soy campeón de España de cross en todas las categorías excepto en senior, la más alta. Mi objetivo es lograr también ese podio, es de lo más alto que puedo aspirar, puesto que es una disciplina en la que están todos los atletas de todas las disciplinas de la pista, me queda ser campeón de cross de senior y es el que más me motivaría.

P: ¿Cuáles son tus objetivos, como deportista, a nivel internacional?

R: Como todos, me gustaría ser olímpico. No es fácil, no tengo el nivel que debo tener para conseguirlo, aunque cada día estoy más cerca pues todos los años mejoro mis marcas. Ser olímpico es un sueño y ser campeón de España de Cross otro sueño que tengo marcado.

P: En 2019 volviste a tus orígenes, con tu entrenador de toda la vida, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo te has desarrollado desde entonces?

R: Después de estar con Chus (Alonso) en Astorga, buscaba tener un poco más de grupo, entrenaba solo y necesitaba un poco más de grupo. Fui a Palencia y estuve muy bien con los compañeros. Luego estuve en Zaragoza, porque en Palencia era gente más mayor y fue perdiéndose el grupo porque dejaban de correr. En Zaragoza estuve poco tiempo, en uno de los grupos más importantes de España, pero necesitaba la relación que tenía con Chus, es muy especial y no la he tenido con ninguno de los otros entrenadores. Echaba de menos un entrenador que fuera mi amigo también. Nos entendemos muy bien, sabe lo que me viene bien.

Con él conseguí todo lo que tengo, a día de hoy sigo mejorando mis marcas gracias a él. Cuando empecé a correr era de la mitad para atrás, quizá la gente piensa que era de los primeros, pero no (risas). Es una persona que te hace coger cariño y amor a lo que se hace y el día a día me gusta porque eso es lo que nos inculcó desde pequeños. Chus es una buenísima persona y eso también nos lo ha inculcado, mi sueño era volver con él y lo he conseguido. Gracias a eso no entreno solo, tengo mi grupo de entrenamiento. Estoy en un momento en el que siempre quise estar. Si no podía estar en Astorga, pues estoy relativamente cerca, en León, que tiene más accesibilidad a pistas y a entrenamientos, tengo mi entrenador y mi grupo en una ciudad cercana a donde yo soy.

P: En octubre participaste como liebre en el NN Valencia World Record Day, ¿cuál es tu próximo objetivo?



R: A día de hoy es muy complicado ponerse un objetivo a tres cuatro meses vista porque no sabes cómo van a salir las cosas. Mi objetivo es aprovechar cada carrera que tenga. El fin de semana pasado quedé a tres segundos en el campeonato de Europa de pista cubierta. En las próximas semanas intentar hacer marca del europeo en pista cubierto en 3.000 y el campeonato de España de cross el 27 de febrero. No puedes pensar ahora a más largo plazo porque puede ser que te quiten todo de la noche a la mañana.

P: El año 2020 supuso una ruptura de todo lo conocido con anterioridad, ¿cómo viviste el confinamiento a nivel personal y deportivo?

R: El confinamiento lo pasé con mis compañeros de entrenamiento. Lo pasé como casi todo el mundo, aburrido, porque soy una persona que no me gusta mucho estar en casa, y hacía lo que podía. Intentábamos con la bici y lo que pudiéramos para pasar el tiempo. Sabíamos que era algo necesario y me ponía pequeñas metas día a día, empecé a hacer hasta yoga (risas) para que el día a día fuera más ameno.

P: ¿Qué supone para un atleta estar en casa durante varios meses sin poder entrenar?

R: Las primeras dos o tres semanas parecía que llevaba sin correr diez años (risas). Los deportistas de élite somos personas también y nos cuesta igual que a las personas. Hasta que te vuelves a hacer al entrenamiento diario el cuerpo lo nota, está claro que haces cosas en casa, pero no es lo mismo que entrenar al aire libre, además no tenía cinta de correr en casa. No eran momentos en los que me preocupara el tema de correr, hasta que volviera a haber carreras había tiempo.

En la primera carrera que hice a finales de junio, hice marca personal en 1.500, creo que después de todo no me vino mal el confinamiento (risas).

P: ¿Cómo te preparas para las competiciones?

R: Depende de la carrera, si es en pista entreno más en pista si es de cross hacemos recorridos por senderos, incluso dependiendo cómo va a ser el circuito, si hay cuestas entrenemos ese tipo de circuitos que nos podremos encontrar en la carrera.

En mi vida personal trato de descansar lo máximo que pueda antes de las carreras, intento dormir aunque no tenga sueño, porque es el mayor recuperador que hay. En el tema de alimentación, soy una persona que me cuido mucho, me gusta comer mucho y variado, pero me cuesta mucho cuidarme. Aunque parezca algo raro, la semana anterior a una competición intento comer lo justo para no ir sobrepasado de peso. Dependiendo de la carrera lo haremos de una manera u otra.

P: ¿De cuál de tus logros te sientes especialmente satisfecho?

R: Recuerdo un campeonato de España, hace años, y había estado lesionado o algo similar por lo que había tenido que no había podido entrenar. La semana antes del campeonato tenía que conseguir la marca mínima para participar, creo que eran 9 minutos en 3.000, me acuerdo que los meses anteriores había ganado casi todas las carreras, pero la semana anterior hice la misma marca que era la mínima, había gente con 30 y 40 segundos menos que yo.

Acabé la carrera y le dije a Chus, mi entrenador, que no iba a hacer la carrera, que no me encontraba bien y que me iban a ganar. Chus, como me conoce muchísimo, me empezó a convencer, me empezó a llevar “a su terreno” y a utilizar las armas para darme la confianza para poder ir al menos al campeonato. Fui al campeonato con la peor marca de todos y gracias a Chus me motivó de tal manera que llegué al campeonato y gané la carrera. Creo que ha sido uno de los momentos más significativos de mi vida, realmente me encontraba muy mal y no conseguía avanzar, pero Chus me conoce tanto y me dio esa fuerza para competir. De ir el peor a salir ganador.

P: En el lado contrario, ¿cuál ha sido tu mayor desilusión?

R: En carreras ha habido de todo, pero más que de carreras, se trató de una época. Me acuerdo que venía de una lesión en los dos pies, cuando me levanta por las mañanas no podía ni andar. Tuve cuatro meses en los que afectó mi autoconfianza, no me veía capaz de hacer nada, iba a las carreras y solo me apetecía pararme. La lesión me restó confianza y no tenía ganas ni de salir a competir, estaba deseando retirarme. Es una época de la que no me siento orgulloso, pero me siento orgulloso de haber salido de esos baches que he tenido. Si miro 10 años atrás y pienso lo que me hubiera gustado ser ahora con 25, seguramente con 15 años pensaba que iba a ser mejor de lo que soy y me siento orgulloso de mantenerme aunque no haya conseguido lo que yo quería haber conseguido, estoy orgulloso de poder mantenerme y seguir manteniendo esa ilusión día a día para conseguir lo que quiero aunque todavía no lo haya conseguido.

P: Algún consejo que puedas dar para aquellos que quieren empezar en el atletismo.

R: Primero que disfruten lo que hacen, que no les obliguen a hacerlo. No solo atletismo, que la gente haga deporte, ya sea andar sea pasear, pero sobre todo no parar. Ponerse pequeñas metas y objetivos para motivarse en el día a día de la vida en general.