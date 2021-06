El enólogo berciano Raúl Pérez valora el “momento de oportunidades” que atraviesa el sector del vino en el Bierzo

El enólogo Raúl Pérez. / Ical

El enólogo berciano Raúl Pérez valoró hoy el “momento de oportunidades” que vive el sector vitivinícola de la comarca del Bierzo tras “dos años de dramas sociales muy grandes” en los que “las empresas del mundo vino no se han debilitado tanto”, a consecuencia de la pandemia. “Se ha sufrido lo justo”, destacó el enólogo durante la inauguración de la I Jornada de difusión del Máster en Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas del Campus de Ponferrada.

En ese sentido, Pérez defendió que este “momento extremo de crisis” ha puesto en evidencia las importantes posibilidades de la zona a nivel enológico y vitícola y comparó el momento actual con las oportunidades que surgen “después de salir de una guerra”. “Es un sector de futuro”, aseguró el enólogo, que auguró que las empresas del sector buscarán reforzarse en los próximos meses con profesionales de validez demostrada. Al respecto, destacó la “suerte” que supone para la ciudad y para la comarca contar con estos estudios superiores centrados en la elaboración y venta de vinos.

Tras ofrecer un pequeño viaje por su trayectoria personal en el sector, Pérez subrayó que el gran reto de cara a los próximos años pasa por “crear un grupo de gente capaz de vender lo que tenemos”. “Los vinos no sólo se hacen, a veces la parte más complicada es el siguiente eslabón y en muchas ocasiones no vendemos porque no sabemos lo que tenemos”, lamentó. “Es muy importante creer que tienes la capacidad de llegar, muchas bodegas se quedan en el intento porque creen que sus vinos solo se pueden vender en el Bierzo y eso es una mentira muy grande que yo también llegué a creerme”, explicó.

En la misma línea, recordó que las bodegas de la Denominación de Origen (DO) Bierzo han sido capaces de consolidar un estilo propio en las últimas décadas, lo que la sitúa como una de las DO más “avanzada” de España. “El mundo del vino del Bierzo no termina aquí, en plena pandemia nuestros vinos no se han vendido en los locales de la comarca pero se han seguido vendiendo en Estados Unidos, Finlandia o Noruega”, destacó Pérez.

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, destacó que los 11 alumnos inscritos en el máster en este curso suponen un aumento en el número de estudiantes enfocados hacia un sector que puede beneficiarse de los trabajos académicos, relacionados con aspectos técnicos de la viticultura pero también con otros ámbitos como los eventos promocionales o el posicionamiento de mercado.

Igualmente, el director de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (Eiaf) de la Universidad de León (ULE), Pedro Aguado, subrayó que tras esta tercera edición ya son más de 40 los alumnos que han cursado estos estudios y valoró la jornada de hoy como una oportunidad para “dar visibilidad a los trabajos que se están haciendo” desde el ámbito universitario en favor del sector.