Raúl Rodríguez Canca (CB): "Nosotros sufrimos los problemas de los bercianos porque somos de aquí"

Raúl Rodríguez, candidato a las Cortes de Castilla y León por Coalición por El Bierzo y El Bierzo Existe. / QUINITO

Raúl Rodríguez Canca es el candidato berciano de Coalición por El Bierzo-El Bierzo Existe a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero. Entre sus propuestas destaca un concepto original y claramente explicado: 'La Manita Bercianista', que engloba los tres grandes ejes para sacar al Bierzo de la actual situación. Además, Raúl Rodríguez hace hincapié en que "nosotros no prometemos nada en las elecciones porque nosotros seguiremos estando en el Bierzo el 14 de febrero. Lo que nos distingue de otros partidos es que nosotros sufrimos los problemas de los bercianos porque somos de aquí, es la gran diferencia".

Existen dos grandes prioridades en el Bierzo que se llevan prometiendo mucho tiempo en nuestra comarca sin que se lleguen a cumplir: Radioterapia y la A-76. ¿Cómo afrontan ustedes estas dos necesidades para que sean una realidad en un corto periodo de tiempo?

Lo bueno de nosotros es que no lo prometemos en las elecciones, nosotros llevamos luchando por ello ya muchos años. La Radioterapia se lleva prometiendo desde el 2007, 15 años ya, cinco elecciones. Si llegamos a las Cortes de Castilla y León lo primero que haríamos con la Radioterapia es exigirla en cada sesión plenaria, cada vez que nos veamos con el presidente o con el consejero de Sanidad, presentaríamos cuantas propuestas fuesen necesarias y si hay que recurrir a la calle pues saldremos a la calle, pero por supuesto cumplir todas las vías institucionales, que sería el objetivo principal de estar allí. Con la A-76 pasa un poco lo mismo, nosotros no necesitamos estar en campaña para luchar por ella. Prueba de ello es que en otoño presentamos ya unas enmiendas para exigir que en ese proyecto de Presupuestos Generales del Estado se diese una partida tanto para la A-76 como para el túnel del Lazo. Nosotros ya estamos trabajando, es una de las grandes diferencias que tenemos con el resto de partidos.

Gran parte del programa que presentamos a los bercianos son cosas que nosotros ya estamos peleando. Hay un dato que es fulminante y no entendemos cómo alguien no se hace preguntas en Valladolid, y es el hecho de que el Procurador del Común registró tuvo el año pasado más de 38.000 quejas en todos los ámbitos de Castilla y León y de esas, más de 32.000 fueron precisamente de Oncología del Bierzo. Es exagerado. ¿Y nadie de verdad se plantea qué pasa en el Bierzo? ¿Nadie toma decisiones? Ya estamos acostumbrados a que el señor Mañueco no se mueva para nada y esconda la cabeza debajo de la tierra.

En cuánto al ámbito económico, defienden la creación del parque agroalimentario del Bierzo, ¿Cómo creen que afectaría a la economía de la Comarca y qué es necesario para ponerlo en marcha?

Para llevarlo a cabo sería necesario voluntad. Tenemos los mayores presupuestos de la historia de Castilla y León, más de 12.000 millones. La Radioterapia cuesta 4,8 millones, es una migaja. El parque agroalimentario más de lo mismo, dinamizaría nuestra cultura. Estamos hablando de una agricultura muy valorada a nivel europeo, es la comarca con más sellos de calidad en tan poco espacio y no estamos defendiendo ese parque agroalimentario ni nuestros regadíos, que datan de la mitad del siglo XX. En los presupuestos autonómicos destinaban unos 300.000 euros para el Canal Bajo del Bierzo, para el resto de León se destinaron más de 20 millones de euros. Eso es lo que a la Junta le importa la agricultura del Bierzo.

Pasa lo mismo con la ganadería. Ahora que está tan de moda, sobre todo en el PP, de hacerse fotos con los animales, nosotros cuando gobernamos el Consejo Comarcal ya fuimos a Valladolid a exigir ese matadero comarcal. Estamos hablando del 2015 al 2019. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la Junta? Un portazo en las narices. De aquella la foto y la promesa fácil no interesaba.

Hablan de las promesas del PP y PSOE y aseguran que solo las hacen para llevarse los votos de los bercianos, pero ¿qué les distingue a ustedes del resto de los partidos para que los bercianos crean en sus objetivos?

Lo que nos distingue es que nosotros sufrimos los problemas de los bercianos porque somos de aquí, es la gran diferencia. El 13 de febrero, estos grandes partidos, después de sacarnos los votos pertinentes, cuentan las promesas que quieren escuchar los bercianos y se van hasta dentro de cuatro años. El ejemplo más claro lo tenemos con la ministra Maroto cuando visitó el Bierzo la semana pasada. Vino hace tres años, casualmente en la anteriores elecciones si echamos cuentas, y ahora vino a presumir de que trajo muy buenas noticias para el polígono de Villadangos y las promesas que trajo, quitando ese clúster agroalimentario, el Parador de San Marcos, también muy "conocido" en el Bierzo, y una inversión en el Camino de Santiago en Sahagún, también muy importante para el Bierzo. Lo que a nosotros nos diferencia, precisamente es eso, que sabemos y conocemos el territorio y nosotros el 14 de febrero seguiremos aquí sufriendo los problemas de aislamiento, los del hospital y seguiremos teniendo amigos en desempleo. Nosotros intentaremos cambiar las cosas porque somos los que lo estamos sufriendo.

¿Cuáles son para ustedes los principales problemas del Bierzo? ¿Cómo los solucionarían?

Nosotros en la campaña hacemos un gesto que se llama 'La Manita Bercianista' que engloba los cinco grandes ejes que consideramos fundamentales para sacar al Bierzo de la actual situación. La primera es Tierra de Prosperidad, con esto nos referimos precisamente al paradigma económico, es decir, hay que atraer empresas, hay que ser atractivos abaratando suelos, haciendo rebajas fiscales.

En segundo lugar, queremos que el Bierzo sea declarado un Santuario Natural. Estamos sufriendo una devastación a base de macroparques eólicos. Esa planta de reciclaje de palas es la única que va a haber en España para que Endesa pueda meter ahí toda su chatarra o esos macroparques que están destrozando nuestros paisajes y nuestros ecosistemas. Esas placas solares que destruyen nuestro patrimonio industrial, como pasa por ejemplo en Páramo del Sil con el lavadero de La Recuelga, que en su momento fue considerado el segundo mejor lavadero de toda Europa y ahora la Junta, no solo no lo protege, si no que encima permite que se realice un proyecto para demolerlo y poner placas solares.

En tercer lugar, el Consejo General del Bierzo. Asumimos que el Consejo Comarcal no ha sabido llegar a esas necesidades reales que tienen los bercianos, que tampoco es culpa de ese Consejo Comarcal, es culpa de la falta de competencias. Entonces nosotros nos fijamos en ese Consejo General del Valle de Arán para asimilarlo al Bierzo. Quiero aclarar que con una ley autonómica bastaría para generarlo, no hay que cambiar constituciones ni ninguna cosa rara. No se trata de algo territorial, si no que tenemos una institución que queremos dotar de competencias para que sea efectiva para los bercianos. Este Consejo General tendría Hacienda propia, competencias en extinción de incendios, en los consultorios médicos, en agricultura, en ganadería... Defendemos que los bercianos se gobiernen a sí mismos.

En cuarto lugar, Alma del Noroeste, que viene a ser infraestructuras. Estamos cada día más aislados y una cosa que yo ya estoy advirtiendo es que con la apertura del AVE a Galicia y cuando abran el AVE de Asturias a León, con la no ejecución de esa A-76 y la actuación de La Espina hacia Asturias, estamos generando un aislamiento que nos va a llevar a la despoblación total y a la falta de interés de las empresas. Dos de las infraestructuras que queríamos llevar a cabo es la de unir la A-6 con la A-76 desde Torre, pasando por Folgoso, Tremor y Riello, y hacer una Ronda Norte Industrial de cara a unir nuestros principales polígonos industriales y de esa forma incentivar a las empresas a hacer esos transportes. El anuncio del Gobierno de establecer peajes en todas las autovías va a llevar al aislamiento total de nuestra comarca al poner de pago nuestra única vía del siglo XXI.

Y, por último, una Sanidad de primera. Es demencial el estado de nuestro hospital y de nuestros consultorios. Tenemos falta de especialistas, de médicos de familia. Pero cómo le vamos a dar un servicio de calidad al ciudadano si en Bembibre, por ejemplo, tendría que haber 17 médicos de familia y hay siete. Tendremos que incentivar, pero si encima les hacemos contratos basura, en el momento que le ofrecen otra cosa en cualquier parte de Castilla y León se marchan. Lo que nosotros proponemos es esa unión de cartillas entre Xunta y Junta para Valdeorras y el Bierzo, lo cual provocaría que nos encontrásemos con 200.000 cartillas sanitarias y nuestro hospital subiría de nivel y tendríamos más servicios.

¿Qué harían para que los jóvenes del Bierzo, que al fin y al cabo son el futuro de la Comarca, no se fuesen fuera a buscar trabajo?

Tenemos que evitar esa sangría de falta de estudios. Ese desmantelamiento a todos los niveles del Bierzo y, por supuesto, también a nivel académico. Y, luego, también un futuro porque podemos traer estudios pero si al final para poder trabajar te tienes que ir fuera... Por eso reivindicamos esa 'Manita Bercianista' porque no hay una cosa sin la otra. La primera causa de despoblación es que no somos atractivos. Una de las cosas que exigimos es internet en los pueblos porque hay muchos jóvenes que tienen la posibilidad de teletrabajar y que no pueden hacerlo porque no tienen internet.

¿Cómo afrontaríanel problema de la despoblación o de la falta de recursos como la sanidad en los pueblos del Bierzo?

La prueba de que nosotros estamos luchando por el medio rural es que cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Ponferrada creamos esa Concejalía de Medio Rural. Uno de los trabajos más importantes que ha hecho es generar esos huertos solares utilizando los tejados de los edificios públicos y turbinando algunos de los canales que pasan cerca del pueblo para poder producir electricidad por esas vías. Esto no se ha llevado a cabo, en parte, por el rechazo de la Junta de ese proyecto de la Tebaida Berciana, pero eso supondría un servicio directo a ese pueblo que con el precio de la luz hoy en día es una ventaja a tener en cuenta. Estamos trabajando también en llevar internet a todas las pedanías de Ponferrada. Pero luego también hay que traer empleo, si no hay empleo nos tenemos que ir. Esa Manita Bercianista es algo que conlleva todo en general.

Uno de los motores económicos del Bierzo, que no se ha explotado nunca lo suficiente, es el turismo. ¿Cómo creen que se podría potenciar?

Tenemos un patrimonio brutal, pero qué pasa, por ejemplo, con Las Médulas. Su gestión está siendo horrorosa, donde mete la mano la Junta... Podríamos hacer paquetes para dar a conocer todo el Bierzo. Tenemos varios exponentes para llamar a ese turismo y no sabemos aprovechar esas riquezas como por ejemplo la mina de wolfram, los canales romanos, la Tebaida Berciana... Tenemos todos los ingredientes para hacer que el Bierzo sea atractivo para el turismo y lo que tenemos que hacer es creer en nosotros e invertir en ese turismo y en esa publicidad.

A raíz del bicentenario de la provincia del Bierzo y de ese sentimiento que tienen muchos bercianos... ¿creen que es el momento de luchar por ello? ¿Defienden que el Bierzo sea una provincia?

Me parece una frivolidad hablar ahora de fronteras. De hecho, en nuestro programa lo que queremos es intentar quitarlas. Los problemas territoriales yo creo que ahora no tienen lugar. Uno de los anhelos de los bercianos es recuperar esa provincia pero yo creo que eso tendría que llegar cuando la tasa de desempleo sea mínima, cuando hayamos conseguido quitar la despoblación, cuando las empresas vuelvan a venir, cuando tengamos una sanidad de primera, cuando hayamos roto ese aislamiento. A lo mejor cuando tengamos esa época de prosperidad podríamos plantearnos esa perspectiva, pero ahora no me parece el momento de hablar de territorialismo. Lo que ahora nos importa es dar servicios y soluciones a los bercianos para salir de esta situación.