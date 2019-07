“Concentración, regadío moderno y medios contra el granizo y las heladas son el colofón a la agricultura del Bierzo”

Raúl Valcarce ha vuelto a ser elegido alcalde de Carracedelo por el PP. El veterano e imbatible regidor explica en esta entrevista cuáles son los proyectos más importantes en su municipio para la presente legislatura, en el que se integran, además de Carracedelo, las localidades de Carracedo, Villadepalos, Villamartín de la Abadía, Villaverde de la Abadía y Barrio de Posada.

En estos tiempos de pactos de gobierno y de gobiernos en minoría sorprende que un alcalde gane las elecciones por mayoría absoluta y más todavía por séptima vez consecutiva. ¿Cómo entró en política?

Empecé en política en 1987 por un tema mío, que me importaba, que era el intentar la concentración parcelaria de Carracedo-Villadepalos 2, la que precisamente hemos entregado en la pasada legislatura, lamentablemente, más de 20 años después. Pero bueno, fue por ese objetivo por lo que yo me metí en este lío. En 1994 me presenté a la Alcaldía para seguir trabajando por el municipio y desde entonces soy alcalde gracias a la confianza de los vecinos que han decidido votarme.

¿Cuáles son los principales objetivos de su gobierno para este nuevo mandato?

Destacaría el tener unas nuevas normas subsidiarias de planeamiento urbanístico porque el planeamiento actual data de 1999 y se ha quedado obsoleto. A este respecto hicimos una consulta a las juntas vecinales, en el sentido de si ellas también veían esa necesidad, todas nos contestaron que sí, que necesitaban más suelo urbano para construir en un futuro. Se trata además de un suelo que ya cuenta con todas las canalizaciones de abastecimiento, saneamiento y alumbrado, tan solo hay que ajustarlo a las necesidades actuales.

Otro proyecto importante es el de vivienda social, en Posada, donde el Ayuntamiento compró una parcela con este objetivo. Vamos a construir por fases, tenemos ya una adjudicada para cuatro viviendas, después iremos por módulos, de 6, 8 y 10 viviendas. Se irá construyendo dependiendo de la necesidad. Es un proyecto ambicioso para revitalizar Posada del Bierzo, la localidad del municipio donde la pirámide de población se acentúa más hacia la población de mayor edad. Buscamos su relanzamiento como núcleo urbano.

Peón de Arriba, en su caso deshabitado, es un lugar en el que ya están actuando desde la pasada legislatura. ¿Cómo van los trabajos?

Sí, en Peón de Arriba seguimos trabajando. Hemos finalizado la primera fase por importe de 200.000 euros, en la que se han acometido los trabajos de estructuras, paredes, cambio de cubiertas y techumbres, utilizando madera y pizarra a granel. Ahora licitaremos la segunda fase antes de que acabe el año, por el mismo importe, para continuar las obras con los forjados y el interior. El proyecto alcanzará finalmente un importe de 700.000 euros con la urbanización de calles, un sondeo para un pozo y el abastecimiento eléctrico. Con relación a este último estamos pensando si conectamos con Peón de Abajo (Toral de los Vados) o nos vamos a placas fotovoltaicas e instalación de uso propio; esta última opción va cogiendo fuerza. También tenemos previsto construir una depuradora y mejorar los accesos.

Además, aprovecharemos el curso de cantería que empieza e octubre para la construcción de las paredes de algunos edificios auxiliares. Esperamos tener todo el proyecto terminado en 2021. Ya estamos buscando inversores interesados en llevar allí un proyecto de ocio y aventura.

Hablaba del curso de cantería, parece que su municipio está teniendo bastante éxito con los cursos de formación y empleo organizados entre la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos.

Acabamos de finalizar el curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio, que ha tenido una inversión de 104.000 euros, formando a 8 personas durante 9 meses. Tres ya están trabajando. Estos cursos tienen un índice de empleabilidad del 70%. La Junta nos premia cada año con uno nuevo.

El próximo, como decíamos antes, será el de cantería, en el que los alumnos intervendrán, además de en Peón de Arriba, en una fachada ventilada en Posada, para mejorar el aislamiento. Son prácticas que pide el curso.

Se puede decir que la fibra óptica ya ha llegado a Carracedelo. Supongo que será una buena noticia.

En Villadepalos y Carracedelo la instalación ya está casi terminada y en el resto del municipio lo estará el próximo año. La fibra óptica ayuda a crear población, pues permite a muchos profesionales trabajar desde casa. Pero además hará más competitivos nuestros polígonos, como los de Las Malladas y Villanueva de la Abadía, que buena falta hace, pues sufrieron la crisis. Ahora notamos que vuelve a a haber movimiento, que se alquilan naves, esperamos que con la fibra y otras medidas en dos o tres años vuelvan a estar al menos como al inicio de la crisis.

Carracedelo es un municipio agrícola, un sector del que usted es defensor, reivindicando mejores regadíos y medidas contra el granizo y las heladas. ¿Hay avances en estos objetivos?

Efectivamente, somos un municipio agrícola y agroalimentario, es de lo que vivimos fundamentalmente. El 90% de la capacidad de almacenamiento de frío de la comarca está aquí, las comercializadoras más importantes están aquí, por lo que estamos obligados a apoyar este sector. Prueba de ello es la instalación de los sellos de calidad (cereza, castaña, manzana, pera conferencia, pimiento y botillo) en la antigua casa rectoral, que restauramos y rehabilitamos entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, con una inversión de más de medio millón de euros. En el mismo lugar se instaló Asodebi. Cada año invertimos 15.000 euros en el mantenimiento de las instalaciones.

Otra prueba de nuestro apoyo al sector son las subvenciones conseguidas, hasta el año año pasado, para la plantación de castaños; hemos conseguido plantar en torno a 50 hectáreas, ahora vamos a ver el desarrollo, es un cultivo delicado. También hemos firmado un convenio con la Asociación de Agricultores Bercianos para la suelta del Anthocoris nemoralis contra la psila.

Respecto al problema del granizo y las heladas hemos aprovechado las campañas electores para decir a todos los senadores y diputados que nos han visitado que hay que abrir este mismo año una línea de financiación de mallas antigranizo y antiheladas, y que tiene que estar disponible en 2020. De momento tenemos el compromiso de Juan Carlos Suárez Quiñones. Este es el colofón que le falta a la agricultura del Bierzo. No puede ser que por una helada perdamos todo. Si conseguimos ese objetivo habremos asentado definitivamente al sector.

Respecto al regadío somos un municipio profundamente implicado, hemos apostado por la renovación de regadíos, apoyamos a la comunidad de regantes, hemos sido el primer ayuntamiento que tomó la decisión de solicitar la reconcentración parcelaria, otro proyecto importante en esta legislatura, porque si conseguimos concentrar y a la vez instalar un riego moderno, por presión, habremos conseguido lo que todo el mundo quiere: un sector agrícola competitivo al que se puedan incorporar jóvenes agricultores. Lo cierto es que esta legislatura estará marcada por proyectos ambiciosos.

¿En qué momento se hallan los proyectos con la Confederación Hidrográfica del Miño Sil?

Tenemos trabajo abierto con Confederación, en una próxima reunión queremos convencerles de que se realicen las inversiones necesarias en el municipio, atravesado por dos ríos, el Cúa y el Sil. Tenemos avenidas frecuentes, somos el fondo de saco del valle, con lo cual hay que invertir más dinero en la limpieza de los ríos para que no pase lo que estamos estos días viendo estos días en el telediario. Hay un proyecto de restauración de daños por avenidas en un camino del margen del río Cúa a su paso por Carracedelo que estaba terminado en 2018, pero no sabemos qué ha pasado con él, tenemos que ver si sale adelante.

Otro asunto pendiente es el de la plantación de chopos. En las zonas de dominio público hidraúlico la Confederación ha prohibido la plantación de chopos por ser una especie alóctona. Entre la junta vecinal de Carracedelo y la de Villadepalos tienen aproximadamente 40 hectáreas sin plantar, luego hay otra bolsa de suelo de particulares de más de 20 hectáreas, donde tampoco se puede plantar. Hablamos de terrenos especiales para la plantación de chopos, que dan rendimiento económico y son buenos para las avenidas. Por ahora solo se puede plantar chopo negro, el antiguo del país, que no tiene rendimiento maderero, tarda en crecer décadas.

Durante el pasado mandato se realizaron varias obras de urbanización de calles, de conexión de pueblos. ¿Cuáles serán las próximas?

Yo siempre he tenido el concepto de que la política es una actividad inacabada, siempre hay que hacer o rehacer cosas. Por ejemplo, este tipo de servicios. Al final la vida útil de un saneamiento es de 25 años, la de un asfaltado de 10 o 15 años… Nosotros tenemos un ambicioso plan de mantenimiento y renovación de manera continuada.

De 2,2 millones de presupuesto solemos tener 600.000 o 700.000 mil (el 30% del presupuesto) para inversiones netas. Creo que es una cifra muy importante, hay muchos municipios de nuestra categoría que no llegan a estas cifras. Con esas inversiones hemos invertido más de dos millones de euros en la renovación del alumbrado público, pasando de 1.100 puntos de luz a 2.100, y además con menos gasto al ser una iluminación más eficiente. Ahora estamos remodelando edificios públicos, las escuelas, el consistorio y los Ceas.

También acabamos de conectar Villadepalos con el barrio de La Mata, acabando la glorieta de Villadepalos, la intersección de la carretera Dehesas-Toral con la calle de Los Rosales, que le va a dar otro enfoque a la zona.

También vamos aumentando el presupuesto y los trabajos para zonas verdes, el municipio ha crecido mucho y por ello tenemos un ambicioso proyecto que nos va a llevar a duplicarlas.

Por otro lado contamos con más de 150 kilómetros de caminos, por lo que tenemos dos tractores trabajando continuamente ocho meses al año, parcheando y desbrozando, para que estén en estado óptimo.

En materia de Cultura también vienen anunciando novedades. ¿Nos puede desgranar alguna?

Tenemos un ramal del Camino de Santiago, con un albergue en Carracedo, en el terreno que nos cedió Ubaldo Nieto de Alba, que funciona bien. Dario, uno de nuestro concejales, se va a encargar en esta legislatura de potenciar y relanzar esta ruta, viendo que iniciativas podemos poner en marcha para ello. Además estamos comprometidos con el entorno del Monasterio, donde además hacemos actividades, como la escuela de paisaje ‘José Carraledo’, que se está desarrollando en la actualidad. Queremos que Carracedo sea un foco cultural importante en la comarca.