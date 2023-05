Raúl Valcarce: "Yo soy profundamente bercianista, soy un convencido de las posibilidades de nuestra comarca"

El alcalde de Carracedelo y candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Raúl Valcarce. / QUINITO

Entrevistamos a Raúl Valcarce, alcalde de Carracedelo desde 1994 y candidato a la Alcaldía por el Partido Popular para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

¿Cuál es el secreto para continuar como alcalde de Carracedelo desde el año 1994?

El secreto creo que reside en trabajar día a día, yo siempre he acuñado una frase cuando llegan las elecciones en las que vuelvo a ser el candidato, siempre le digo a los que van en la lista que si el trabajo no lo hemos hecho en cuatro años, va a ser muy difícil que lo hagamos en quince días. Yo creo que el secreto está en el trabajo y en la dedicación que se le pone a los proyectos y además, en esta legislatura especialmente difícil por el tema del Covid, marcada en primer lugar por ese trauma que sufrió toda la sociedad en general y especialmente los que teníamos cargos de responsabilidad, porque cuando llega el Covid no se sabe como actuar, un alcalde ve que surgen muchos problemas, personas enfermas, no hay mascarillas, no hay medios, y los recursos económicos eran más escasos. No sabíamos lo que teníamos que hacer, y ante esa incertidumbre surge la reacción valiente.

Y yo lo decía en la presentación de la revista municipal que sacamos en el mes de diciembre, que agradecía tremendamente a todo el equipo de gobierno y toda la corporación que en ningún momento hicieron dejación de funciones y estuvieron al frente permanentemente. Y pusimos en marcha temas novedosos, desinfección de edificios públicos, de tiendas, de plazas, instalamos equipos para captar esos virus, desinfectamos lugares impensables como los parques públicos, compra de mascarillas… En ese momento en general la sociedad y los ayuntamientos reaccionamos bien, a tiempo. Esta es una legislatura muy difícil marcada por el Covid, a partir de ahí sí, en cuatro años tienes que darlo todo y trabajar para que los vecinos valoren esos cuatro años.

¿De qué proyectos se siente más orgulloso en todos sus años como alcalde? ¿Y en los últimos cuatro?

La política municipal del Partido Popular en el municipio de Carracedelo ha estado marcada siempre por una aspiración, situar a Carracedelo en el lugar que creemos que le correspondía a nivel comarcal. Yo creo que eso y lo digo con mucha humildad, lo hemos conseguido. Ha sido un trabajo arduo, no ha sido fácil porque un ayuntamiento que tiene deuda cero, que no tiene facturas pendientes de pago, que tiene un periodo medio de pago a trece o quince días, que es felicitado por el Tribunal de Cuentas cuando su presidente y los miembros vienen a Carracedelo a hacer un pleno y lo eligen precisamente por el buen estado sanitario de sus cuentas, por la transparencia que ejerce toda la información tanto al Tribunal de Cuentas como al ministerio, yo creo que eso es de agradecer y eso es lo que uno recoge después de muchos años.

Los proyectos, ha habido muchos, primero situar a Carracedelo con unos accesos visibles desde la N-VI y desde la A-6, que son dos ejes muy importantes para nosotros que dan vida y fuelle al municipio, que fue una lucha muy importante en aquel momento con el ministerio para intentar que ese eje sirviera de desarrollo para vertebrar el municipio. Equiparar a todos los pueblos del municipio por igual, con las mismas infraestructuras, no por su población sino porque todos los ciudadanos tienen los mismos derechos vivan donde vivan, y lógicamente tratar de ejecutar políticas activas para incentivar el asentamiento de la población. Carracedelo cuando termine esta legislatura con las 32 viviendas en marcha en Posada, las 7 en Villadepalos pendientes de desarrollar una vez que se acabe el proyecto de Posada, realmente hemos ejecutado cerca de 200 viviendas en el municipio en unos cuantos años.

Después, posibilitar de alguna manera que realmente Carracedelo siga siendo referencia en el municipio a través de todo tipo de actividades culturales, todo eso da una idea de la vertebración que hemos llevado a cabo y también es verdad que Carracedelo sufre una transformación importante, hoy tiene más de 2.000 puntos de luz, eso lo digo porque los ciudadanos cuando solicitamos servicios tenemos que intentar ponerlos en marcha. Nosotros somos el municipio ahora mismo en la comarca que tiene los impuestos más bajos. Aproximadamente el municipio de Carracedelo deja de recaudar en impuestos al año unos 400.000 euros, que si lo multiplicamos por un periodo de una legislatura son 1.600.000 euros que el equipo de gobierno tendría en sus arcas para poder ejecutar más inversiones, pero somos partidarios de bajar los impuestos para que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos.

Por eso uno se siente orgulloso, si al final consigues todo esto. Y esto se hace porque no hay grandes sueldos ni grandes dedicaciones en el ayuntamiento, trabajamos siempre con presupuestos en todo, ser muy rigurosos con el control del gasto. Somos un ayuntamiento que no tenemos nada pendiente, liquidamos los ejercicios presupuestarios, todo eso genera confianza que se ve traducida en que seguimos teniendo una asentamiento empresarial en el municipio, somos referencia en materia agrícola, y nos lo hemos ganado todos estos años con mucha humildad, perseverancia y trabajo. Por eso yo siempre procuro que en la lista vayan las mejores mujeres y los mejores hombres, porque de nada vale llevar gente que pueda ofrecer ideas un poco trasnochadas si al final luego no se trabaja todos los días y aquí los concejales trabajan todos los días del año. Tener un buen equipo de gobierno y mucho trabajo y mucha perseverancia.

¿Qué proyectos son su prioridad si volviera a salir reelegido el 28 de mayo?

Tenemos varios que vienen marcados cuando pidamos el voto casa por casa y llevemos nuestra revista de campaña. Hay uno que por sus características va a requerir un tratamiento especial, que es la rehabilitación de un edificio que el ayuntamiento compra en las inmediaciones del monasterio de Carracedo, un edificio de ladrillo feo en el que pretendemos hacer apartamentos turísticos para consolidar la oferta que tenemos en Carracedo junto con el Albergue Ubaldo Nieto de Alba. Eso va a requerir una inversión, un esfuerzo importante, en torno a un millón y medio de euros aproximadamente porque también queremos actuar en el campo de la fiesta y pediremos permiso a la Junta Vecinal. Pasadas las elecciones hablaremos con la Junta de Castilla y León y la Diputación de León, trataremos de llegar a un acuerdo con las tres partes, lo que vamos a hacer es pilotar ese proyecto porque creemos que es muy importante.

Vamos a seguir trabajando en la política de vivienda, ahora mismo hay en torno a 18-20 viviendas vendidas en Posada de las 32, adjudicadas a los propietarios, sobre todo gente joven que recordemos que era nuestra aspiración. Tenemos que vender nuestra política de vivienda, estas viviendas tiene una bondad, para los menores de 35 años tienen un 20% de descuento que la Junta paga voluntariamente. Es una magnifica y atractiva ayuda para la gente joven, aunque también está dirigida para mayores de 35, con lo cual puede optar cualquier persona hasta que se ocupen las 32. Lanzaremos 7 viviendas en Villadepalos y estamos buscando parcela en el municipio porque además el ayuntamiento tiene un hándicap enorme, no dispone de suelo público, tiene que adquirirlo, por eso quiero decir que es una magnifica oportunidad para vivir en Posada, que está a cinco minutos de los enlaces y a doce de Ponferrada.

Este es otro eje vertebrador de lucha contra la España Vaciada, y hay un ejemplo importante, Peón de Arriba, era el proyecto anhelado y ansiado por este alcalde después de una inversión próxima a los 900.000 euros. Hemos puesto en marcha un proyecto turístico magnifico que este 15 de mayo empezó con la gestión oficialmente. Creo que es una visión de que a este equipo de gobierno siempre le ha preocupado mucho el desarrollo del turismo. Para nosotros es una política base de una política continuista.

Aparte de mi compromiso formal con Alfonso Fernández Mañueco y con nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijoo, y con la gente de mi municipio, tengo un compromiso de legislatura que me gustaría ver terminado que es la modernización del Canal Bajo del Bierzo y la reconcentración parcelaria que va ligada a esta modernización. Llevamos 25 años de retraso en el proyecto y no podemos parar ni un minuto más, el agua es un bien escaso y necesitamos desarrollar este proyecto como el agua de mayo. La Unión Europea está exigiendo un consumo equilibrado del agua y aunque nosotros no ponemos dinero físicamente en ese proyecto sí somos impulsores. Además, ahora que llega el momento que los propietarios tienen que identificar sus parcelas, hemos puesto todo a disposición para que las personas vengan aquí y con un trámite tan sencillo que es traer su documentación, el funcionario lo recoge, lo escanea, y ya se lo envía a la Junta. Nosotros vamos a facilitar toda la labor, nadie puede quedar sin enviar esa documentación. Sé que hemos cargado de más trabajo a los funcionarios si cabe, pero hemos puesto todas las bases para colaborar con todas las personas para que nadie se quede fuera del proyecto. Por todo esto, es una legislatura la que se avecina que puede ser apasionante, porque si realmente consiguiéramos sacar este proyecto seria para nosotros un proyecto de desarrollo para nuestro municipio.

También estamos obsesionados con el desarrollo de un sector que puede ser muy importante, el maderero. A veces no se le presta atención a este tema pero nosotros estamos incentivando a través de los congresos que hemos hecho y ya se sentaron las bases. Carracedelo tiene unas zonas en las riveras del Sil y del Cúa magníficas para la producción del chopo, aparte de su beneficio medioambiental puede dar muchos puestos de trabajo, y en eso estamos trabajando.

Por tanto todo esto indica que Carracedelo es un municipio que tire para arriba fuertemente en los próximos años, porque además con ese proceso de modernización de regadío y de concentración parcelaria el suelo va a subir el precio, porque se revaloriza, ese efecto inducido se va a notar. Tratamos de una manera importante que se distribuya la riqueza entre todos los vecinos del municipio y que todos participen en ese desarrollo armónico que es lo que pretendemos además, por eso nuestro lema es ‘Carracedelo, espacio verde’.

¿Qué cree que es lo que necesitan los vecinos de Carracedelo? ¿Y lo que necesitan los jóvenes para quedarse en el Bierzo y no irse a vivir fuera?

Nosotros estamos poniendo encima de la mesa temas muy importantes. Para los jóvenes primero, ese potencial hay que desarrollarlo y darles oportunidades. El ayuntamiento lo que puede hacer es fijar una serie de parámetros y criterios y para eso nosotros en cada legislatura invertimos medio millón de euros en contrataciones efectivas, de recursos propios del ayuntamiento.

En segundo lugar hemos apostado fuertemente por la formación como herramienta básica, que la persona salga formada y se incorpore al mundo laboral, pero si aun quedara el resquicio de personas que no estuvieran insertadas en el mundo laboral, debemos ir por los quince planes de formación, uno por año, en el cual una media de entre 8-9 personas siempre procuramos contratarlas para darles el empujón definitivo. Es decir, ahora mismo Carracedelo entre su plan de empleo propio, entre las ayudas de la Junta y la Diputación a las que siempre acudimos y nuestros planes de formación subvencionados por la Junta que en esta legislatura estamos hablando de 700.000 euros de inversión, se han dado trabajo con un contrato digno a 174 personas desocupadas, significa un activo muy importante, creemos que esa es la idea y la solución.

Nosotros ahora mismo tenemos puestas todas las bases para que Carracedelo siga siendo un ayuntamiento de referencia y los habitantes del municipio saben que cuentan con su ayuntamiento, somos un ayuntamiento profundamente implicado en materia social. Además, nosotros creemos profundamente en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Si hay dos personas jóvenes que tienen que trabajar tenemos que buscar una solución, una guardería gratuita aquí al lado del ayuntamiento, y además con una inversión de más de 25.000 euros hemos impulsado la educación especial que la Junta ha montado para niños de 2 a 3 años, reformamos unas aulas en Carracedo y creemos que ese es el camino.

¿Qué beneficios tienen para el municipio de Carracedelo el Canal Bajo del Bierzo y la concentración parcelaria? ¿Y para el Bierzo?

El inmediato es la revaloración del suelo para los propietarios, por eso lancé esta idea, porque también puede convencer a personas que son reacias. Y en segundo lugar porque aumenta de manera muy eficaz la capacidad de producción de cada agricultor, de cada fruticultor. Aquí hay un sector en el que se basa predominantemente la actividad que es el frutícola, producción sobre todo de pera conferencia y manzana reineta y algunas variedades rojas. Pero con este nuevo sistema va a posibilitarse el que nuevos cultivos se incorporen como el del maíz. Cada agricultor puede aumentar y tener otros cultivos para poder jugar por si alguno le va mal.

Ahora todo el mundo es amigo de tener un smartphone, mis hijos cogen, pulsan y están regando, eso es otra cosa. Ese es el futuro, tecnificar y mejorar todo el regadío y de esa forma aumentar la capacidad de producción. Vamos camino de un mundo tremendamente competitivo, pero afortunadamente nosotros tenemos tres vectores importantes: clima, suelo y agua, agua todavía abundante, que si la administramos bien podremos regar más zonas. Ese es el objetivo, el aprovechamiento integral del agua. Yo creo que ese es el futuro y además hay que ir a él, no queda más remedio. Ese es el proyecto para mí. De lo que estamos hablando lo tenemos aquí, ya está, con lo cual aprovechémoslo. Impulsar porque además tenemos magníficas herramientas, porque tenemos magnificas cooperativas en nuestro municipio instaladas y en el bierzo por supuesto, las figuras de calidad que coincide que seis están instaladas en nuestro municipio, y todo eso está animado por el equipo de gobierno, por eso hemos puesto medidas tan novedosas como apoyo a la plantación de castaño, apoyo a un convenio que firmamos para combatir la psila, trabajar en esa línea para entre todos coordinar y desarrollar. Carracedelo siempre ha sido un bastión del mundo agrícola y agroalimentario y lo tiene que seguir siendo. Tenemos un producto de altísima calidad.

A nivel comarcal, ¿Qué espera de la nueva corporación del Consejo Comarcal del Bierzo que también se votará este año 2023?

Yo siempre he sido escéptico del Consejo Comarcal, nunca me lo he creído, lo apoyo pero tengo muchas dudas más que razonables. Yo soy profundamente bercianista, soy un convencido de las posibilidades de nuestra comarca. Sé que en cada pueblo de nuestra comarca hay un proyecto por hacer, pero qué ocurre cuando uno asiste a un consejo comarcal que tarda mucho tiempo en conceder las ayudas, que tiene trabas, yo veo que no hay fluidez, y no digo que no tengan buena voluntad los presidentes, pero creo que falta algo todavía, no hay un convencimiento comarcal de la necesidad del mismo consejo. De hecho se ha dicho en muchas ocasiones que faltan cesiones en competencias de los ayuntamientos en el consejo. Entonces, vamos a ver qué es lo que da de sí las nuevas elecciones y el desarrollo de futuro que tienen.

Realmente hay una competencia que está delegada de la Diputación en el consejo en materia de asistencia a municipios y el plan de pequeñas obras, ahí es donde tiene que demostrarse el camino, ahí hay un poco de nudo en esa gestión y también es verdad que hay una carga importante en materia de recursos humanos, tiene un capítulo bastante importante, yo creo que quien gobierne tiene que intentar poner eso en marcha para que se articule y funcione mejor, creo que le falta camino por recorrer. Yo apoyaré cualquier decisión en el consejo pero yo nunca he estado en el consejo ni estaré, y ahí lo dejo.