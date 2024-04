Juanfran admitió tras la victoria en el Cerro del Espino que los tres puntos suponen “un respiro y la confianza para los jugadores de saber que lo que se les marca es el camino correcto. El equipo se había merecido más que los resultados que estábamos obteniendo. Hoy en el primer tiempo no hemos estado muy bien, pero aún así nos acercamos tres veces con peligro, y en el segundo hemos salido convencidos de que teníamos que ir a por los tres puntos”.

El entrenador de la Ponferradina hizo hincapié en la actuación de Álex Costa y Ale Díez, los dos cambios que introdujo en el segundo tiempo y que fueron protagonistas del gol de la victoria: “La primera semana ya dije que habíamos visto cosas en Álex Costa y hoy todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, ha entendido lo que necesitaba el equipo. Ale ya estuvo con nosotros el año pasado e interpreta muy bien esa línea de cinco que queremos y se ha visto en la jugada del gol”.





Respecto a la defensa con tres centrales, Juanfran señaló que “muchas veces pensamos que es más defensivo, pero es todo lo contrario. Ser ofensivo o defensivo te lo dan los carrileros. Hemos jugado así porque pensamos que era la mejor manera de sacar los tres puntos aquí, aprovechando la velocidad de Ernesto arriba”. Eso sí, al entrenador no le gustó el final del partido: “No me han gustado esos siete u ocho últimos minutos, no podemos permitirnos el lujo de no querer el balón y que nos entren nervios”.

El técnico blanquiazul confía en que la victoria suponga un punto de inflexión para su equipo, especialmente por volver a marcar: “Contra el Nàstic tuvimos cuatro ocasiones claras que no entraron y hoy otras tres o cuatro y sólo ha entrado una. Cuando nos quitemos ese peso y dejemos de pensar que en partidos anteriores las ocasiones no han entrado hay que hacer hincapié en que este es el camino correcto“.

Finalmente, Juanfran habló sobre lo ocurrido durante esta semana con el Rayo Majadahonda, apuntando que “antes del partido nos dijeron que iban a hacer unos actos previos y nos hemos unido a ellos sin pensarlo, porque todos tenemos que estar unidos para que lo que pasó no vuelva a suceder. He hablado con Cheikh y le he dicho que esté tranquilo y que este es un tema de todos”.