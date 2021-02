Yuri marcó de penalti para la Deportiva / LaLiga

La Ponferradina no pudo dar en Vallecas el gran paso que pedía Bolo en la previa del partido ante el Rayo, pero sí dio otro pasito hacia la permanencia tras igualar a un tanto con el equipo franjirrojo en un partido con un tiempo para cada equipo en el que Yuri y Guerrero pusieron los goles en la segunda parte (1-1).

Todo el peligro de la primera parte llevó el sello de la Deportiva, que tuvo su oportunidad más clara para adelantarse a los doce minutos de partido. Sielva dejó de tacón para Aguza y su disparo desde la frontal lo despejó Dimitrievksi a los pies de Pablo Valcarce, que con todo a favor disparó contra el cuerpo del portero rayista.

La Ponferradina llevaba el peso del partido y Curro buscó el gol en una falta directa desde el pico del área que sacó de puños Dimitrievski. Por su parte, el Rayo apenas inquietó los dominios de Caro con dos remates desviados de Guerrero, pero logró llegar al descanso con el marcador inicial.

En la segunda parte el Rayo intentó estirarse un poco y Bolo decidió refrescar el frente de ataque de su equipo, al que le costaba más llegar al área madrileña, dando entrada a Juergen y Doncel por Pablo Valcarce y Aguza.

Sin embargo, cuando más peligro estaba creando el equipo local llegó el gol de la Deportiva. Yuri se internó en el área y recortó a Saveljich, que se comió el regate y derribó al brasileño. El propio Yuri se encargó de transformar desde los once metros con un disparo ajustado al poste al que no llegó Dimitrievski, que había adivinado en lanzamiento.

El empate no se hizo esperar y, tras un centro de Álvaro desde la izquierda, Guerrero, que estaba solo dentro del área berciana, cabeceó picado al fondo de la red para igualar el marcador con veinte minutos por delante.

El gol espoleó a los franjirrojos, que pasaron a dominar el partido ante una Deportiva a la que apenas le duraba el balón y no encontraba salidas hacia la portería de Dimitrievski. En la recta final del partido los bercianos hicieron bueno el dicho de que si no puedes ganar, haz lo posible por no perder, y aguantaron un empate que es un pasito más hacia la permanencia sin renunciar a metas mayores.

RAYO VALLECANO (1): Dimitrievski; Advíncula, Catena, Saveljich, Fran García; Óscar (Qasmi, 72’), Trejo (Mario Suárez, 82’); Andrés Martín (Bebé, 72’), Pozo (Joni Montiel, 64’), Álvaro García; y Guerrero (Ulloa, 82’).

PONFERRADINA (1): Caro; Paris Adot, Pascanu, Amo, Moi Delgado; Sielva, Larrea (Erik Morán, 76’); Curro, Aguza (Doncel, 59’), Pablo Valcarce (Juergen, 59’); y Yuri.

GOLES: 0-1, min 65: Yuri, de penalti; 1-1, min 69: Guerrero.

ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego). Tarjeta amarilla a Caro (37’), Pozo (41’), Doncel (81’), Erik Morán (85’), Joni Montiel (88’) y Saveljich (91’ y 92’).

ÁRBITRO DE VAR: Pulido Santana (C. Las Palmas).

INCIDENCIAS: Vallecas. Partido jugado a puerta cerrada.