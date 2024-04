El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, mostró su satisfacción por la decisión de Pedro Sánchez de permanecer al frente del Gobierno que, a su juicio, demuestra “que la valentía y la resistencia que siempre ha tenido frente a las mentiras contra él y su familia se abren paso precisamente por su voluntad férrea de seguir luchando por y para el país”.

“Nos ha demostrado a toda la sociedad que sus convicciones en cuanto a cómo se debe pelear, en el buen sentido, por España están más intactas que nunca y, si se me permite, más fuertes que nunca”, dijo antes de señalar que ve conveniente una reflexión de todos los que se dedican a la política y tener presente “que no todo vale y que la democracia tiene esa grandeza y hay que asumir y aceptar los resultados electorales y que haya gobernantes y uno u otro color”.

Sobre todo, añadió, lo que hay que hacer es respetar al rival y entender que “no todo vale para conseguir derrocar a un Gobierno, la voluntad de las urnas y a un presidente”.

Tudanca: “Buena noticia para el país”

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, calificó de “buena noticia” para el país, para su partido y para la gente la decisión de Pedro Sánchez, tras una reflexión de cinco días, de seguir en el cargo.

Después de la comparecencia del presidente del Gobierno, en la que anunció su decisión de “seguir al frente” del Ejecutivo, Tudanca, que estos días le había pedido resistir, reaccionó a través de un mensaje en su cuenta de “X”, en la que subraya que “la reflexión y la respuesta colectiva de estos días debe servir para cambiar las cosas y dignificar el servicio público”.

Cendón: “una acción valiente que demuestra responsabilidad”

“La continuidad del presidente del Gobierno es una magnífica noticia para España; además, tal y como lo hace, con más fuerza que nunca, con más serenidad y con más convicción si cabe”. Con estas palabras, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, valoró la decisión de continuidad de Pedro Sánchez como “la mejor noticia para el país”; “una acción valiente que demuestra responsabilidad”.

“Hoy gana la democracia, gana la inmensa mayoría. Gana el respeto y la dignidad frente a los que esparcen odio y mentiras”, señaló el líder socialista, refiriéndose al daño que las difamaciones causan en la sociedad.

El secretario general leonés y diputado nacional remarco que “hay que poner entre todas y todos fin a este fango”. “Tenemos que abrir un debate colectivo que permita un tiempo nuevo que garantice la limpieza, la regeneración y el juego limpio. Tenemos que poner a la política en mayúsculas, porque no cabe otra política que la útil, que la que mejora la vida de las personas. Les aseguro que desde el Partido Socialista vamos a estar centrados en ello”, concluyó.

UPL: “Es una estrategia política innovadora e interesante”

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, señaló que el periodo de reflexión tomado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su decisión de permanecer en el cargo le parece “una estrategia política innovadora e interesante” y añadió que desde el primer momento tuvo claro que no iba a dimitir.

“Lo que se planteaba en el fondo era una forma más de hacer política. Puedo entender y respetar lo que personalmente piense cada uno, pero detrás de todo fundamentalmente hay una estrategia que nunca se había producido y que es buena para el PSOE y para Sánchez y dudo que para el país sea tan buena. Creo que la inestabilidad política nunca es buena y el tiempo nos dirá si va a haber un antes y un después”, argumentó el líder leonesista.

Santos cree que no se va a producir un cambio significativo en las formas de hacer política de PP y PSOE y señala que tanto en la esfera de la izquierda como de la derecha existen actitudes de críticas personales. “Óscar Puente o Ester Muñoz no creo que sean muy recomendables para nadie en su forma de hacer política. No ayudan a mejorar esas cuestiones”, remarcó sobre las críticas personales que él, dijo, ha procurado evitar siempre en el ejercicio de la política.