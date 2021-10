Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de Ipurua. / EBD

Jon Pérez Bolo no salió del todo satisfecho de Ipurua, aunque reconoció que el empate ante la Real Sociedad B fue un resultado justo: “La palabra que define el partido, sobre todo el principio, es loco, con las dos expulsiones. No era un partido que hubiéramos imaginado, pero suele pasar, piensas que vas a jugar con unas circunstancias y se dan otras. La expulsión de Edu nos ha condicionado, porque no hemos estado centrados desde esa acción, el equipo se ha salido del partido hasta el descanso y la Real vio cómo se igualaban las fuerzas y empezó a crearnos problemas. En el descanso pedimos más calma, nos pusimos por delante, que era lo más difícil, y cuando estábamos tranquilos con opción de hacer el segundo ha llegado su gol. Creo que el resultado es justo”.

Al técnico blanquiazul no le gustó la expulsión de Edu Espiau y advirtió de que hablará con el jugador para que no se repita esta circunstancia: “No hay que dar motivos para que llegue esa expulsión, esa acción no tiene que producirse. Todos estamos a muchas revoluciones y si cometes un error así hay que pagarlo, y Edu lo ha cometido y lo ha pagado. Una acción así no se puede justificar, independientemente de la situación de cada jugador. Edu es importante, está jugando todo y lo está haciendo bien, los goles ya llegarán, tiene que seguir trabajando, pero si no puede ayudar con goles tiene que ayudar en otras facetas. Hablaré con él porque no se puede cometer un error así”.

Por último, Bolo valoró el partido de Pujol, que debutaba como titular, y Sergi Enrich, que jugó sus primeros minutos con la Ponferradina: “En Ricard tenemos plena confianza, tenía un hueso duro de roer y ha hecho un gran partido, me voy contento porque ha demostrado en el partido lo que vemos en los entrenamientos. Tendrá que seguir trabajando duro y apretando a Ríos porque eso va a ser bueno. Sergi pensábamos que nos iba a dar esa veteranía de aguantar el balón, pelear arriba, ayudar en la presión… Poco a poco, quizás es un poco prematuro pero esos minutos le van a venir bien para coger la forma”.