Íñigo Vélez. / QUINITO

Íñigo Vélez valoró el punto sumado por la Ponferradina ante el Real Unión en un partido en el que, a su juicio, la Deportiva casi regaló la primera parte a los locales: “Hemos sufrido sobre todo los últimos veinte minutos de la primera parte, aunque no hemos entrado mal al partido. Sobre todo ha sido en jugadas a balón parado, pero no conseguíamos tener el balón y esos momentos han sido de mucho sufrimiento. Nada más empezar la segunda nos marcan tras un cúmulo de errores y a partir de ahí le hemos cogido el punto al partido y ha venido el gol. Ha sido un partido de la categoría, muy sufrido, pero nos hubiese gustado hacer un mejor papel sobre todo en la primera parte”.

El técnico señaló la importancia de ser el primer equipo que se lleva algo positivo del Stadium Gal, donde hasta ahora el Real Unión contaba sus partidos por victorias: “Llevaban todos los puntos en casa y el empate es algo positivo. Con el 1-0 nos hemos despertado, hemos empatado y hemos tenido un par de ocasiones para llevarnos la victoria, pero en la primera no hemos estado acertados. En el descanso comentamos que había que defender mejor y tener más pausa con el balón. La idea era tener más el balón para no sufrir tanto, hemos conseguido enlazar varias jugadas y al final metimos una. Era mejorable lo que habíamos hecho en la primera parte”.

Vélez incidió en varios nombres propios del partido empezando por el debutante Cerdà: “Muy buen debut. No era fácil para él después de mucho tiempo sin jugar y no se ha arrugado nada después de una lesión muy jodida”. En cuanto a la actuación de Sibille en el lateral derecho, apuntó que “He optado por él porque Jesús lo hizo bien el otro día. No es el lateral que puede ser Carrique pero dentro de las dificultades de estar fuera de sitio ha estado muy bien”.

Por último, hizo referencia a la baja de Ernesto, que sufrió un problema muscular a última hora: “No me paro a pensar en si es grave o no. Tiene un problema muscular y es lo que hay. Estamos teniendo bajas pero el que sale lo hace fenomenal y se deja la piel. Que se recuperen los lesionados cuanto antes. Quitando a Mangel, el resto es tema muscular y no sabría decir, ojalá que se recuperen todos para el próximo partido”.

Ese próximo partido será el derbi ante la Cultural Leonesa, un partido que Vélez está “deseando vivir ese ambiente, pero primero tenemos que recuperar este esfuerzo. A partir de pasado mañana a pensar en la Cultural. Creo que va a ser un derbi muy bonito, espero que se respeten las aficiones y ojalá ganemos nosotros”.