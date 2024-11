La Ponferradina visita este sábado al Real Unión necesitada de una victoria tras cuatro partidos sin ganar y después de ver cómo la semana pasada se le escapaba un 2-0 al descanso. El técnico blanquiazul, Javi Rey, mantuvo esta semana una reunión con la directiva del club que asegura que fue “tranquila dentro de la situación en la que estamos. Todos estamos preocupados por los resultados y la clasificación, pero tanto en el vestuario como en el club reina la tranquilidad“.

En ese sentido, el entrenador afirma que “me siento arropado por el club, me han transmitido su total confianza y estoy tranquilo y con fuerzas para seguir trabajando, porque esto en algún momento va a cambiar. Tenemos que encontrar los porqués y trabajar sobre ello, pero no he detectado falta de profesionalidad en el equipo”.





Es más, Javi Rey desveló que estos días “todos los jugadores han dado un paso al frente porque todos somos conscientes de la situación. Hemos tenido charlas individuales y colectivas, los capitanes han hablado y están preparados para competir y deseando que llegue el partido de mañana”.

El técnico ourensano confesó que le “fastidia” que “semana tras semana es la misma canción, que jugamos bien, que sometemos al rival… pero se nos escapan muchos puntos. El equipo hace muchas cosas bien, pero nos falta cerrar los partidos. Tenemos que mejorar en defensa, igual no ser tan alegres y protegernos más para darle la vuelta a la situación. Hay que saber sufrir sin el balón, que es algo que el equipo tenía el año pasado y lo hemos perdido”.

Ese cambio, aseguró, se verá ya desde el partido de este sábado: “Mañana vamos a ver una Ponferradina más competitiva a nivel defensivo” ante un Real Unión que “está llamado a pelear por el playoff. Es un equipo que hace muchas cosas bien y maneja muchos registros. Es un rival difícil y un campo difícil, pero igual mañana es el día en el que cambia todo”.

Real Unión-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Real Unión-Ponferradina de la duodécima jornada del grupo 1 de Primera RFEF se juega este sábado, 9 de noviembre, a las 17.30 horas en el Stadium Gal y se podrá seguir en directo a través de la plataforma FEF TV.

El árbitro del partido será el madrileño Álvaro Rodríguez Recio, que nunca ha dirigido a la Deportiva.