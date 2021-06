El PP de Ponferrada ve insuficiente la rebaja fiscal que propone el Ayuntamiento

El portavoz del PP, Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha comunicado este lunes que desde su partido “consideran insuficientes las medidas propuestas por el alcalde para una rebaja de la presión fiscal”.

Morala considera que esta propuesta del equipo de gobierno “es el típico ejemplo del pirómano que se autopropone para apagar el fuego que él comenzó. Quien ha subido la presión fiscal hasta límites insoportables para familias y negocios es el problema y una vez más se muestra incapaz de ser parte de la solución. La fama de sacacuartos de este equipo de gobierno está bien ganada con sus medidas fiscales”, aseguran desde el PP.

Para los populares, el sentir de “la calle” es contrario a la “abusiva” presión fiscal del Ayuntamiento pero “el alcalde ni se molesta en escuchar porque le produce urticaria la crítica, como tantas veces demuestra en el trato a los representantes ciudadanos y asociativos”, dicen en el PP.

El líder de la oposición considera que, de cara a emitir su voto en el pleno sobre las rebajas fiscales, tendrá en cuenta “que el escenario económico es tremendo, que las medidas del gobierno socialista han actuado contra los intereses económicos del Bierzo y que el gobierno local de Olegario Ramón no ha sabido proponer revulsivos para la actividad, ni conseguir ayudas que aliviasen lo que los ponferradinos tienen que pagar”.

Rebaja fiscal en Ponferrada

“La solución no puede ser desplazar a los funcionarios la responsabilidad para decidir, porque éstos contestan según se les pregunta y no estamos aquí ante cuestiones de legalidad, sino de oportunidad. Si se propusiesen otras vías de financiación adicionales, los técnicos nada dirían, pero esa es la parte trucada que el alcalde oculta. El alcalde parece creer ahora en la tecnocracia y no en la democracia. Basta recordar que hay municipios también con alcalde socialista en los que los tributos no son los mismos que aquí o las bonificaciones y exenciones son muy superiores para descubrir el truco de trilero, ¿o es que sus medidas fiscales no son legales?”, se pregunta Marco Morala.

Desde el PP, consideran que hacen “bien en mantener nuestros compromisos con los ciudadanos, la posición defendida desde el primer momento en que se debatieron más tributos, que era de radical oposición. Es de esperar que se mantenga la palabra dada hace meses y no hace décadas”. Lo hará, dice, “porque es justo, legal y acorde con las peticiones de las familias y los negocios”

“Cuando llegue el momento, algunos seguiremos fieles a nuestros compromisos”, asegura Morala, quien considera que los ciudadanos “pueden confiar en los populares para que la fiscalidad de Ponferrada no sea incompatible con el incremento de la actividad económica, que al final, es creación de empleo y fijación de población”, concluyen desde el PP.