La moción de Ciudadanos para la realización de una auditoría sobre la gestión y el destino de los fondos Miner, por parte del Tribunal de Cuentas, trajo consigo este jueves la polémica al plenario del Consejo Comarcal, fundamentalmente entre el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, y la del PSOE, Mª Paz Martínez, quienes subieron el tono del debate. El primero apoyó la exposición de la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, quien en la presentación del texto destacó que “es hora de aclarar la maraña de proyectos que llegaron o no a las cuencas”, fundamentalmente para “detectar errores de cara al futuro”.

Las posteriores manifestaciones de Miguel Ángel Fernández, aseverando que los fondos fueron a parar “a proyectos y obras que no se encontraban entre sus objetivos –polideportivos, rotondas, empresas concretas…”-, fueron replicadas por la socialista Mª Paz Martínez, que le pidió que recordara “cómo estaban las cuencas en esos años” y que manifestó que “los pueblos mineros tienen el mismo derecho que otros territorios a tener una serie de servicios, como, por ejemplo, un polideportivo”.

El portavoz de CB, Iván Alonso, añadió que, en su opinión, la propuesta de C’s es una “moción espectáculo”, que “perjudica al carbón fuera de las fronteras del Bierzo” –idea secundada por el PSOE-, cuando en el resto de España “fondos similares se gastaron de la misma manera y de ello no se habla”. “Ciudadanos no es el partido de la ciudadanía, sino de la auditoría”, apostilló. Ambos grupos, CB y PSOE -equipo de gobierno-, apostillaron que los fondos fueron ya fiscalizados por la Junta de Castilla y León y el Gobierno central.

Finalmente, la moción no salió adelante al contar solo con los votos a favor de Ciudadanos, PeC y PP, frente a los votos en contra de PSOE y CB y la abstención de USE.

Mociones para reparar la N-536 y la LE-142

Por el contario, sí se aprobó por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno solicitando la reparación de la carretera nacional N-536 entre Ponferrada y Puente Domingo Flórez. Curiosamente, a continuació, se aprobó, también por unanimidad, una moción de Ciudadanos en el mismo sentido, añadiendo a la reparación de la N-536 la de la LE-142 entre Astorga y Molinaseca. La portavoz de la formación naranja señaló que se podría “haber ido a una moción conjunta”, una idea respaldada por el portavoz del PP, Adolfo Canedo, que puso de relieve la contradicción que supone enviar al Estado dos mociones iguales -en lo referido a la N-536- desde el mismo organismo.

Rosa Luna e Iván Alonso coincidieron en este punto al señalar que la LE-142, por la que discurre el Camino de Santiago, está en un estado lamentable a pesar de que se trata de una vía muy transitada por peregrinos, no solo a pie y en coche, sino en otros medios como bicicleta y caballos.

Presentada también por Ciudadanos, también salió adelante una moción para solicitar la realización de un estudio para la revisión de los canales romanos de las Médulas y la ampliación de la protección de los mismos.

En la misma sesión se dio el visto bueno la cuenta general del año 2016, con los votos a favor de los consejeros del equipo de gobierno, PSOE y CB, y la abstención en bloque de la oposición.

Convenio colectivo del personal laboral

El pleno del Consejo Comarcal ratificó en otro de los puntos del orden del día el nuevo convenio colectivo del personal laboral del Consejo, que en 16 años no ha variado. En este punto, todos los grupos de la oposición mostraron su apoyo al nuevo convenio pero criticaron la, en su opinión, “práctica habitual” del equipo de gobierno de “no contar” con ellos.

El nuevo convenio incluye mejoras como una bolsa de horas provenientes de días libres que los trabajadores puedan utilizar para acudir a urgencias médicas o para atender a su hijos menores. Los trabajadores con hijos de menos de 14 años también tendrán preferencia en pedir turno de vacaciones. En los permisos por maternidad y paternidad, la excedencia prevista para estos casos se podrá ampliar un mes, sin remuneración.

Red de viviendas rurales

En la misma sesión, Ponferrada en Común presentó una moción sobre la creación de una red de viviendas para fijar el asentamiento de población en el medio rural, siguiendo el ejemplo del Banco de Tierras. A pesar de que la moción de PeC fue rechazada (con los votos en contra de PSOE y CB y a favor del resto), debido a las dudas del equipo de gobierno sobre las competencias del Consejo en esta materia, todos los grupos acordaron, a propuesta de PeC, trabajar en la comisión de Bienestar Social para que la propuesta pueda salir adelante, buscando fundamentalmente su encaje jurídico.

No al referéndum en Cataluña

También salió adelante la moción del PP rechazando “la convocatoria y la celebración de un referéndum secesionista en Cataluña”. “Nos hubiera gustado que Puigdemont hubiera suspendido referéndum y retirar la moción, pero no ha sido así”, manifestó Adolfo Canedo, que expresó que “el derecho a decidir” no puede pasar por encima de la ley. “Si no nos gusta una ley ha que trabajar para cambiarla, no saltarse el marco legal constitución”, apostilló.

En este punto todos los grupos votaron a favor de la moción menos PeC, cuyo portavoz lo hizo en contra. “Hay que ser capaces de curar un fracaso de la democracia con más democracia; cuando se utilizan fuerzas del orden… algo estamos haciendo mal, tengo que votar en contra porque defiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, hay que buscar el encaje de una nación -Cataluña- en una nación de naciones -España-; siento no poder votarla, pero traicionaría mis principios”, indicó Miguel Ángel Fernández.