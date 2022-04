Reclaman la demolición de la terraza de un restaurante levantada sin licencia

La terraza objeto del expediente de infracción urbanística. / BierzoDiario

El concejal no adscrito Manuel de la Fuente ha preguntado al alcalde de Ponferrada en el pleno de este viernes "por qué no se ha cerrado aún" el expediente sancionador incoado en el verano de 2021 a la terraza-comedor construida por un restaurante ubicado en los bajos del Edificio Minero de la capital berciana y "por qué no se ha dispuesto la demolición de la construcción e instalación".

De la Fuente también quiere conocer los motivos por los que "una vez informado el equipo de Gobierno por la policía de que en la acera de la avenida de la Minería se estaba realizando una obra sin licencia no se procedió a la paralización y precintado de la misma". Un decreto firmado por el concejal de Urbanismo en febrero de 2022 ordenó incoar un expediente de infracción urbanística, la paralización de las obras y el precinto de las instalaciones, que sin embargo permanecieron abiertas y en funcionamiento.

Información completa en BierzoDiario