Imagen de un camión del servicio de limpieza y recogida de basura en Ponferrada. / QUINITO

El rescate del camión de recogida de basuras accidentado el pasado mes de diciembre y las obras que se están llevando a cabo en la nueva carretera de acceso a Peñalba de Santiago a través del Alto de la Cruz son, en parte, responsables del problema que está experimentando esta localidad y que este miércoles denunciaba su pedánea en El Bierzo Digital. Así lo han confirmado a este medio fuentes municipales, exponiendo las dificultades de acceso de los camiones a la zona, a la vez que recuerdan que la frecuencia de recogida no ha variado en el periodo estival.

A estos problemas se une, según recoge una información de Radio Bierzo, que la empresa concesionaria del servicio, FCC, está funcionando “a medio gas” por la falta de personal al no haber sustitutos para los empleados que están de vacaciones. El secretario del comité de empresa, David Lago, reconoce que “de plantilla estamos muy pocos y sin personal no haces el servicio como deberías hacerlo, sino que lo apañas malamente”. Esta circunstancia está provocando problemas en la recogida en todo el municipio, no sólo en localidades del medio rural.

Además, según explica Lago, el estado de buena parte de la maquinaria tampoco ayuda a paliar la situación, ya que hay camiones que “no aguantan la jornada” y prácticamente todos los días se producen pequeñas averías que obligan a posponer tareas.

Pendiente de contratación

Cabe recordar que el servicio de recogida de basuras de Ponferrada se encuentra pendiente de adjudicación a una nueva concesionaria, después de que el Pleno extraordinario celebrado el pasado 6 de agosto aprobara el expediente para el nuevo contrato.