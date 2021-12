Carmen Rodríguez, gerente de Clínica Ponferrada. / EBD

El grupo Recoletas cumple un año al frente de Clínica Ponferrada. El grupo Recoletas Red Hospitalaria presentó la mejor oferta por la quebrada Clínica Ponferrada el pasado octubre de 2020, por un valor de 1.030.000 euros. Recoletas se comprometía a mantener el empleo de los 71 contratos, a subrogar los créditos bancarios e hipotecarios, la deuda con Seguridad Social y las deudas salariales desde marzo, lo que suma un total de unos 4 millones de euros, a los que ahora tendrá que añadir esa aportación de 1.030.000 euros.

Amando Rodríguez, presidente de Recoletas Red Hospitalaria, aseguró por aquel entonces que su objetivo era convertir Clínica Ponferrada en “un centro asistencial de calidad, con equipamiento de vanguardia, nuevas inversiones y respaldado por la experiencia de Recoletas en gestión sanitaria”. Un mensaje de optimismo “que a su vez me gustaría que hiciera llegar a los vecinos de Ponferrada”.

Tras un año en el que Recoletas ha estado al frente de este complejo hospitalario, con Carmen Rodríguez como gerente, han conseguido traer al Bierzo la última tecnología en sanidad. Han realizado la primera operación con el robot Da Vinci, han invertido millones de euros para traer a la comarca una unidad de Radioterapia y han concienciado a la sociedad berciana a través de charlas y talleres impartidas por sus profesionales.

Carmen Rodríguez, gerente de Clínica Ponferrada, valora positivamente este año de trabajo: “Han sido 12 meses de mucho esfuerzo y estamos muy orgullosos”.

¿Qué balance general hace de este año, el primero completo de Recoletas al frente de Clínica Ponferrada?

Estamos muy orgullosos de todo el trabajo realizado. Han sido doce meses de mucha actividad, mucho esfuerzo y mucha inversión y el balance es muy positivo. En este año hemos sido capaces de renovar el equipamiento de numerosos servicios de la clínica: laboratorio, diagnóstico por imagen, quirófanos, consultas, etc..; hemos incrementado también la oferta de servicios con nuevos profesionales; hemos actualizado y modernizado espacios… En definitiva, hemos acometido una importante transformación de la clínica para que los bercianos puedan disfrutar de una oferta de salud completa y de calidad.

¿Cuánta gente compone la plantilla de Clínica Ponferrada? (Médicos, enfermeras, auxiliares, etc.)

Desde el primer día que llegamos nuestro compromiso ha sido mantener todo el personal que trabajaba en Clínica Ponferrada y no hacer ningún despido, no sólo lo hemos cumplido, sino que hemos contratado a cerca de 50 personas más entre laborales y médicos. En total, ahora mismo somos un equipo de 120 profesionales entre doctores, personal sanitario, socio-sanitario, administrativo, servicios generales, etc.

¿Cuántos pacientes han atendido este año?

A lo largo del 2021 hemos realizado más de 65.000 asistencias médicas.

¿Qué novedades han implantado en los últimos doce meses?

Muchas novedades: hemos incrementado la oferta de salud, incorporando a 26 profesionales a nuestro cuadro médico y ampliado nuestra cartera de servicios hasta las 28 especialidades médicas que ofertamos en estos momentos. Por otro lado, hemos renovado el equipamiento y la tecnología de los principales servicios de la Clínica como es el caso del laboratorio, quirófano, endoscopias, diagnóstico por imagen… Además, hemos creado nuevas unidades como la Unidad de Cirugía Robótica, Unidad de Reanimación Postquirúrgica, Unidad de Mama… y contamos también con el nuevo Instituto Oftalmológico Recoletas.

¿Cuándo comenzará a funcionar la unidad de radioterapia?

Las obras del búnker que alojara el acelerador lineal ya están en marcha y avanzan a buen ritmo. No me atrevo a dar fechas exactas porque la puesta en marcha de este tipo de servicios requiere muchos trámites administrativos, pero confío que pueda entrar en funcionamiento a lo largo del segundo semestre del año que viene.

¿Qué más planes tienen en marcha para poner en funcionamiento a corto plazo?

Queremos potenciar los servicios más novedosos que recientemente hemos puesto en marcha como es el caso de la una Unidad de Cirugía Robótica que cuenta con el robot Da Vinci. Somos el único centro privado de León en contar con este equipo de última generación aporta multitud de ventajas al proceso quirúrgico tanto en la fase de ejecución de la cirugía, facilitando y potenciando la destreza y precisión del cirujano como en el proceso de recuperación del paciente, quien tiene un post operatorio más corto y menos doloroso, con menor riesgo de complicaciones, de infecciones y de efectos secundarios.

Por otra parte, estamos trabajando en la futura Unidad de Radioterapia que contará con un gran equipo de profesionales para poder ofrecer a los pacientes oncológicos de Ponferrada y el Bierzo el mejor servicio y la mejor atención.

¿Qué deseo tiene Clínica Ponferrada para 2022?

Seguir trabajando y mejorando como lo hemos estado haciendo desde que llegamos aquí hace un año por hacer de esta clínica un referente de salud de calidad en Ponferrada y el Bierzo. Somos una gran empresa en la que trabajan grandes profesionales que cuentan con el mejor equipamiento y la mejor tecnología médica. Creo humildemente que tenemos grandes fortalezas y al mismo tiempo, grandes ambiciones también por seguir haciendo “Más Salud, mas Bierzo”, que es precisamente el espíritu de la Clínica Ponferrada que mejor resume nuestro trabajo diario por hacer de esta comarca un lugar en el que vivir más y vivir mejor.