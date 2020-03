Recomendaciones, deberes y derechos de los consumidores durante el confinamiento

Durante el estado de alerta, también está prohibido hacer uso de los parques infantiles. / QUINITO

La Diputación de León, a través de su Oficina Provincial de Consumo, ha preparado una serie de indicaciones y explicaciones para ayudar a difundir las restricciones que les afectan, así como los derechos que les amparan. En una comunicación difundida por varios canales, recuerdan cómo las y los consumidores verán plasmarse sus derechos.

Los beneficiarios del Bono Social de electricidad verán prorrogada su vigencia hasta el 15 de septiembre de este año, por lo que quienes tuvieran que renovarlo dentro de ese plazo se verán exentos de hacerlo. Deberán proceder a solicitar la renovación dentro de los 15 días hábiles previos a dicha fecha fecha.

De acuerdo por lo aprobado por el Gobierno, las empresas deben recordar que hasta el 18 de abril queda prohibida la suspensión de suministros de electricidad, gas natural y agua a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o usuarios en riesgo de exclusión social. Las empresas de telecomunicaciones deben mantener los servicios que sus clientes tuvieran contratados al inicio del estado de alarma, y no pueden suspenderlos o interrumpirlos salvo por cuestiones de integridad o seguridad de las redes. Además, mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas las portabilidades de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor. Los proveedores no realizarán campañas comerciales extraordinarias para la contratación de servicios que requieran portabilidad.

La declaración del estado de alarma suspendía los plazos para las devoluciones de compras online o en tienda, es decir, que quien hubiera realizado alguna compra y se encontrase en ese momento dentro del plazo de devolución, los días no comenzarán a contar de nuevo hasta que no se levante la situación excepcional.

Se recomienda a las personas que acudan a realizar compras para satisfacer las necesidades básicas de estos días que las abonen con tarjeta para evitar manejar dinero en metálico y minimizar así las posibilidades de contagio. No obstante, no hay que olvidarse de revisar los movimientos bancarios de la cuenta para confirmar que los cargos efectuados son los correctos mediante la banca online, desde nuestra casa.

Cuidado en las redes

Es importante prestar especial atención durante estos días de situación excepcional pues la utilización de las redes se ha disparado y los ciberdelincuentes están aprovechando la coyuntura. Por ello, se recomienda reforzar las medidas de precaución para evitar ser víctimas de ‘phishing’ o ‘pesca’ de datos personales y contraseñas para acceder a cuentas bancarias. El método más habitual empleado por los ciberdelincuentes es el envío de mensajes suplantando a una entidad de confianza para que el usuario crea estar en un lugar seguro y facilite la información que necesitan para llevar a cabo su robo. Es importante tener presente que ninguna entidad solicita datos personales a través de correo electrónico, por lo que, ante la duda, lo mejor es contactar con la entidad en cuestión para confirmar, pero, ojo, no en el teléfono que figure en el correo recibido. Además, la cuarentena en los domicilios incrementa las visitas a tiendas online y las compras a través de ellas. Antes de entrar en una tienda online, hay que cerciorarse de que el oferente es quien dice ser y que no se está suplantando a una marca de prestigio. Es imprescindible que en un lugar de fácil acceso de la web se encuentre la información de la empresa, dirección postal, CIF y medios de contacto. A modo de indicación, señalar que si el domicilio de la empresa se encuentra fuera de la UE las reclamaciones podrían ocasionar serios problemas.

Se puede salir de casa solo para hacer las compras imprescindibles. Además, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social indica que deben hacerlo sólo las personas que no presenten síntomas (tos, fiebre, sensación de falta de aire) y que es muy importante mantener una distancia mínima de entre 1 y 2 metros con cualquier otro cliente así como con los dependientes. Hay que estar muy pendiente de no tocarse la cara y es fundamental lavarse las manos nada más llegar de nuevo a casa. Por supuesto, no hay que olvidarse de actuar siempre con empatía y respeto hacia los demás y, si hay oportunidad, hacer gala de la solidaridad preguntando en el vecindario si alguien necesita algún producto, sobre todo si se trata de personas mayores o colectivos vulnerables. Estos se le dejarán en la puerta de casa manteniendo la distancia de seguridad ya indicada.

La Oficina Provincial de Consumo permanece cerrada al público estos días pero atiende dudas telefónicamente en el 987 08 50 42 telemáticamente a través del correo [email protected]