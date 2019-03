Recomprobando las medidas del sistema solar

Es evidente que cuando se hace una medida cualquiera lo mas prudente es repetirla o mejor aún, realizarla al menos dos veces y a ser posible utilizando caminos o métodos diferentes. Esto se aplica a la medida de un terreno y también es posible aplicarlo a medidas de magnitudes muchísimo mayores como puede ser el propio Sistema Solar.

Las distancias en el Sistema Solar se expresan generalmente en millones de kilómetros. Una de las pocas excepciones es la distancia Tierra-Luna que es e “solo” de 384.400 Km. (distancia media). Aun así es evidente que medirla utilizando un cinta métrica es imposible. Sin embargo y por extraño que parezca hace ya mas de 20 siglos los antiguos sabios griegos describieron modos de hallar la distancia de La Tierra al Sol y a La Luna. No sólo esto también los tamaños del Sol y La Luna .

El método de medida descrito por los antiguos sabios griegos (Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea y otros), es bastante complejo tanto que estoy seguro que incluso muchas personas con conocimientos técnicos elevados (topógrafos, ingenieros, geólogos, físicos,..) deben hacer un esfuerzo más o menos grande para repetir los cálculos que hace ya más de 20 siglos hicieron los antiguos pensadores. Ni que decir tiene que si al ciudadano corriente le preguntamos como se puede medir la distancia al Sol lo más probable en la inmensa mayoría de los casos es que nos diga que se lo preguntemos a la NASA o a la Agencia Espacial Europea.

En cualquier caso, lo cierto es que el método de medida utilizado por los griegos para medir los tamaños del Sol y la Luna así como las distancias a que se hallan de nosotros, puede calificarse como de totalmente correcto a efectos prácticos. También sabemos que el gran problema con el que enfrentaron los sabios griegos de la Antigüedad es que no disponían de aparatos de medida fiables. Es como si con una cinta métrica queremos medir el tamaño de un grano de sal. Un problema de matemáticas correctamente planteado puede dar un resultado no aceptable ; si los datos de partida no son correctos.

Si el procedimiento matemático de los antiguos sabios griegos se repite actualmente partiendo de medidas más precisas, como son las que hoy conocemos ( yo he realizado esos cálculos) los resultados son muy aceptables. En concreto la distancia Tierra- Sol, que yo obtuve partiendo de datos que publica el Observatorio Astronómico de Madrid y resolviendo el pertinente problema matemático a partir de esos datos; fue de 145,58 millones de Km. La distancia real es de 149,59 millones de Km.

Por otra parte y por lo que concierne a las distancias entre el Sol y los planetas del Sistema Solar en el siglo XVII (J. Kepler) descubrió que los planetas se mueven en torno al Sol en orbitas elípticas y que hay una relación matemática entre las distancias de los planetas al Sol y el tiempo que tardan en completar la orbita en torno al mismo. De este modo se pudo hacer un mapa a escala del Sistema Solar y si se lograba saber con precisión la distancia de La Tierra a algunos de sus planetas mas cercanos (Venus o Marte) aplicando el valor numérico de la escala se podrían saber las demás distancias. En el año 1673, Jean Dominque Cassini calculó la distancia de La Tierra a Marte, utilizando un método que no era exactamente el de los antiguos sabios griegos , si no el conocido como método de medida por el paralaje. Debió obtener que la distancia Tierra-Marte era de unos 70 millones de km. Como se sabía (por la escala), que si la distancia media Tierra-Sol es uno la distancia media Sol-Marte es 1,52; se calculó que la distancia Tierra-Sol es de unos 136 millones de km. Ya es una cifra bastante aproximada. No obstante este método del paralaje se ha seguido utilizando hasta tiempos muy recientes, incluso en pleno siglo XX , se seguía utilizando y supongo que aún actualmente. De este modo las distancias en el Sistema Solar se pueden medir por partida doble; por un lado con los antiguos métodos de los sabios griegos y por otro con los métodos utilizados a partir de la época de Cassini apoyados en el descubrimiento de Kepler, que permitieron hacer mapas a escala del Sistema Solar; es decir mapas en los que se reflejan las proporciones entre las distancias del Sol a los planetas.

Bembibre, 4 de marzo de 2019

Rogelio Meléndez Tercero