‘Recreo’ en el Teatro Gil y Carrasco de Villafranca este sábado

El Teatro Villafranquino Enrique Gil y Carrasco acoge este sábado 9 de febrero, a las 18 horas, la representación del espectáculo de sombras ‘Recreo’, a cargo de la compañía Títeres sin cabeza.

El montaje narra la historia de Telma, una gran aventurera que sólo piensa en encontrar tesoros perdidos en lugares remotos junto a su amigo Luis a la hora del recreo. Y… ¿qué pasa con el bocadillo? A la pequeña no le da tiempo comérselo o no se lo quiere comer, o peor aún, se lo quitan. Porque ella vuelve todos los días a casa hambrienta. Por eso su padre está tan preocupado… como ya no se acuerda de cómo se buscan los tesoros…

Un homenaje a la amistad y a la solidaridad que nace en el patio del recreo que emociona a pequeños y mayores.