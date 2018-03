Reflexiones de un lector

Buenos días o buenas tardes, todo depende a la hora que lo estén leyendo como decía Gila (Que era de izquierdas por cierto y se metía continuamente con las gordas… y no era sospechoso de nada..supongo..)

Pues yo me crié en una ciudad pequeña y maravillosa donde mi Padre y mi Madre me enseñaron a abrir las puertas a la gente..

Y mi Madre que es lo que más quiero sigue cuidando de mi como el primer día en que nací…

O sea que cuando voy a casa y me llevo para Madrid los filetes de la punta de la cadera de Pablo ( por cierto mejor imposible ).. y el pimentón de Aquilino ..poco menos que soy un extorsionador

Me crié con un grupo de amigos que por supuesto conservo a día hoy, y ellos y sus hijos procuraran hacer lo mismo con la siguiente generación como lo hicieron nuestros abuelos.

La mayoría de ellos casados con niños y siguiendo los valores tradicionales esos tan raros a día de hoy.. Educación, tradición y trabajo. Incluso algunos de ellos abocados a la religión católica !

He vivido en muchos sitios .y nunca había visto esta situación,vivo en el centro de Madrid. En el barrio más bonito porque me he preocupado de que así sea, casualidad de la vida se llama Justicia,desde hace 15 años. Mi gente se preocupa de que sus trabajos y negocios vayan bien, a base de nuestro esfuerzo diario

Nos enseñaron a hacer las cosas bonitas.

Mi padre me daba dinero cuando iba al instituto para que invitara a mi amiga y eso me parecía bien.. A día de hoy también lo hago y no soy machista! Sería millonario..

A cambio de eso, a esa edad de la inocencia, recibía información de las capacidades y las enseñanzas infinitas que tenían ellas que nosotros no podríamos ni acariciar.

Las mujeres tienen unas capacidades diferentes a las nuestras y por eso nos completamos..o no

Cuando empecé a salir con una chica me gustaba abrirle la puerta del coche o del restaurante o quitarle el abrigo o ponérselo e incluso regalarle flores.

Y a mis amigas también se lo hacia y las invitaba en la medida de mis posibilidades.

La mayoría de las canciones que conozco están hechas para el amor hacia una mujer o el desamor que es más triste pero es la realidad.

Porque las escriben hombres, si las escribieran las mujeres serian hacia los hombres supongo..

Las personas que nos gusta el deporte somos deportistas, no deportistos, o atletas no atletos, porque ?

Porque hay que tener unos mínimos conocimientos para darle patadas al diccionario o para acceder a las instituciones y adoctrinar a la sociedad.

Espero que los señores que se han saltado las instituciones al igual que los y las señoras que llaman a España “ este país “

Que parece no saben pronunciarlo..como si fuéramos Mexicali o “Nueva España” con todos los respetos a Herman Cortes que se cargó a Moctezuma por abusar de su propio país .

Hugo García