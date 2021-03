El PP pide “refuerzos puntuales” para evitar aglomeraciones en los autobuses urbanos de Ponferrada

Autobuses del Servicio Municipal de Transporte de Ponferrada. / Ical

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, reclamó hoy al equipo de Gobierno que ponga en marcha “refuerzos puntuales” en los autobuses que integran el Servicio Municipal de Transporte (SMT) de la ciudad. Morala aseguró que algunas fotografías recibidas por la formación acreditan que en el interior de los vehículos no se cumple la distancia marcada como obligatoria por las autoridades sanitarias, lo que aumenta el riesgo de contagio en la actual situación de pandemia.

Aglomeraciones en los autobuses

En ese sentido, el portavoz ‘popular’ insistió en que es “imprescindible” asegurar la distancia social en el transporte urbano y que “es el Ayuntamiento y no el concesionario el que tiene que prever estas situaciones de hacinamiento y poner remedio”. “No puede demandarse de los ciudadanos una conciencia del riesgo de contagio que no se acompase a las medidas adoptadas en los propios servicios municipales. Nos preguntamos si al alcalde le gustaría y le parecería seguro viajar así”, espetó Morala.

En la misma línea, el portavoz del PP reprochó a los responsables del Consistorio que “no se hayan enterado de esta situación y de las quejas de los usuarios” y recalcó que “son muchos los ciudadanos que se muestran preocupados” por este problema que se solucionaría, a su juicio, con “refuerzos para algunas líneas en los momentos del día en que se sabe que circulan más pasajeros”.