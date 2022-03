El Bierzo se vuelca con Ucrania y abre una vía para alojar a refugiados en la comarca

La comunidad de ucranianos residentes en León celebra una marcha a favor de Ucrania

El Bierzo se ha volcado con Ucrania y abrirá en los próximos días una vía para alojar a refugiados ucranianos y cubrir sus necesidades básicas dentro la comarca. Luciano Arias es el berciano que está gestionado esta iniciativa totalmente altruista con la ayuda de más bercianos que han decidido destinar parte de sus ahorros a costear el viaje de estos refugiados y su alojamiento. Algunos, incluso, se han prestado para alojar a los refugiados en sus casas y, algunos hoteles de Ponferrada se han prestado ya para alojarlos en sus habitaciones.

En total, se prevé que lleguen al Bierzo, primeramente, 11 refugiados. De esos 11, solo 2 han cruzado la frontera. "Hay una cola terrorífica de personas en la frontera, de unos 50 kilómetros, que están buscando salir de Ucrania. La gente se mata por pasar, es un caos. Han armado tanto a la gente que busca protegerse como a los delincuentes. En esa cola hay personas que regalan sus coches a los guardias de la frontera para sobornarles y poder pasar. Es una locura", nos relata Luciano.

Irina Rudenku, la ucraniana que lo está haciendo posible

Luciano contactó con Irina Rudenku, una ucraniana que vive en Ponferrada. "Toda su familia está en Ucrania y a través de ella estamos intentando contactar con el mayor número posible de refugiados para ayudarlos a pasar". Esta misma mañana aterrizaba en Barcelona la que será su traductora en el Bierzo. "Esta chica llevaba tres días metida en un sótano y ha conseguido escapar. A través de Irina hemos conseguido que venga al Bierzo y aquí la acogeremos y nos ayudará a comunicarnos con el resto".

Luciano se puso en contacto con Irina desde el primer momento en el que estalló la guerra. "En Ucrania hay ahora mismo 10 grados y el único refugio seguro son los sótanos pero es muy probable que haya gente muriéndose de frío", relata este berciano emocionado.

Las dos personas que han conseguido salir de Ucrania se han alojado en Varsovia a través de amigos de Irina y viajarán a España para conseguir llegar a Ponferrada en cuanto el resto del grupo pase la frontera.

"Dos primos de Irina de 22 años han conseguido cruzar la frontera y llegar hasta Alemania. La hermana de estos se había quedado en Ucrania y ellos la habían dado por perdida porque es muy difícil comunicarse con la gente que está dentro del país, pero esta semana se comunicó con ellos y les ha dicho que está en la cola de la frontera". Precisamente por eso, "vamos a intentar que cruce esta chica y que desde Varsovia todo este grupo pueda coger un avión a Madrid, donde les estaremos esperando para traerlos a Ponferrada".

Recogida de alimentos

El establecimiento berciano 'La Estrella de Ra' recoge alimentos no perecederos para los ucranianos refugiados en esta tierra. Su dueña, Raquel, asegura que "no son para enviarlos si no para los que llegan aquí, las cosas están mal y posiblemente no llegarían a donde más los necesitan". Luciano confirma este testimonio y es que "la gente que está en esa cola tiene tanta hambre que los alimentos no llegan al destino al que se mandan".

La Estrella de Ra se encuentra en la calle Diego Antonio González, 9, cerca del Parque de la Provincia de El Bierzo. Esta berciana asegura que "este grupo de gente solidaria se está comprometiendo con las personas que están ahora mismo intentando escapar de la guerra". "Lo más importante para mí es que la gente ayude y vengan al bar a dejar estos alimentos, confiesa su dueña, Raquel, a este periódico, al tiempo que asegura que "yo conozco muchos clientes y muchos distribuidores que ya se están volcando".

¿Cómo ayudar a los refugiados ucranianos?

A la pregunta de cómo pueden ayudar el resto de bercianos, Luciano Álvarez lanza un mensaje a la población de esta tierra: "Aconsejamos que la gente esté preparada para ayudar. Esa será es la mejor ayuda porque hasta que no lleguen estos refugiados al Bierzo no sabemos las necesidades que tendremos".